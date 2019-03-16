Дві помилки українського оборонця призвели до поразки «Леґанеса» від «Жирони» (відео)
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Розсилка
Василь Кравець зіграв, мабуть, найгірший свій матч за нинішню команду
Невдала гра українського оборонця Василя Кравця стала однією з основних причин поразки «Леґанеса» у домашньому матчі проти «Жирони» в 28-му турі іспанської Ла Ліги.
Тренер Мауріціо Пеллеґріно випустив екс-карпатівця в основному складі на місці лівого латераля в четвертому поєдинку поспіль. І якщо попередні зустрічі Кравець провів на цілком пристойному рівні, то зараз допустив дві помилки, після яких нападник суперників Порту, забив два м'ячі.
На 13-й хвилині Василь не встиг за Порту після того, як той отримав розрізний пас від Борхи Ґарсії, вийшов на побачення з Іваном Куельяром і влучно пробив у кут - 0:1.
На 22-й хвилині Кравець взагалі загубив свого візаві по флангу і дав тому після передачі Валері Фернандеса розстріляти ворота «Леґанеса» без перешкод - 0:2.
У компенсований час першого тайму Василь Кравець для повнішого комплекту ще й отримав попередження.
Зауважимо, що український воротар «Леґанеса» Андрій Лунін, не дивлячись на вдалу гру в минулому турі проти «Атлетіко», після відбуття дискваліфікації Куельяром знову залишився у резерві.
Завдяки цій перемозі «Жирона» обійшла «Леґанес» у турнірній таблиці. У команд зараз 34 і 33 очка відповідно і вони посідають 12-те і 14-те місця відповідно.