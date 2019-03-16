Дві помилки українського оборонця призвели до поразки «Леґанеса» від «Жирони» (відео)



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Матч проти «Жирони» Василь Кравець не віднесе собі до активу Офіційний сайт «Леґанеса»

Василь Кравець зіграв, мабуть, найгірший свій матч за нинішню команду

Невдала гра українського оборонця Василя Кравця стала однією з основних причин поразки «Леґанеса» у домашньому матчі проти «Жирони» в 28-му турі іспанської Ла Ліги.

Тренер Мауріціо Пеллеґріно випустив екс-карпатівця в основному складі на місці лівого латераля в четвертому поєдинку поспіль. І якщо попередні зустрічі Кравець провів на цілком пристойному рівні, то зараз допустив дві помилки, після яких нападник суперників Порту, забив два м'ячі.

На 13-й хвилині Василь не встиг за Порту після того, як той отримав розрізний пас від Борхи Ґарсії, вийшов на побачення з Іваном Куельяром і влучно пробив у кут - 0:1.

На 22-й хвилині Кравець взагалі загубив свого візаві по флангу і дав тому після передачі Валері Фернандеса розстріляти ворота «Леґанеса» без перешкод - 0:2.

У компенсований час першого тайму Василь Кравець для повнішого комплекту ще й отримав попередження.

Зауважимо, що український воротар «Леґанеса» Андрій Лунін, не дивлячись на вдалу гру в минулому турі проти «Атлетіко», після відбуття дискваліфікації Куельяром знову залишився у резерві.

Завдяки цій перемозі «Жирона» обійшла «Леґанес» у турнірній таблиці. У команд зараз 34 і 33 очка відповідно і вони посідають 12-те і 14-те місця відповідно.