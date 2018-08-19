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    Зінченко не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч з «Гаддерсфілдом»

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    Фото з відкритих джерел - Зінченко не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч з «Гаддерсфілдом»
    Фото з відкритих джерел

    Українець знову на лавці запасних

    У другому поспіль поєдинку Хосеп Гвардіола не розраховує на українського півзахисника Олександра Зінченка.

    Нагадаємо, що раніше український хавбек не потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч першого туру Прем'єр-ліги Англії проти «Арсеналу».

    Стартовий склад «Манчестер Сіті» виглядає наступним чином:

    Едерсон, Менді, Стоунз, Емерік Ляпорт, Компані, Гюндодган, Фернандіньо, Сілва, Бернардо Сілва, Жезус, Агуеро.

    На лавці залишилися Браво, Уокер, Стерлінг, Сані, Марез, Отаменді і Фоден.

    Джерело: Tribuna.com

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