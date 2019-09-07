Зінченко: Гол литовцям присвячую мамі



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Олександр Зінченко традиційно забив у День народження мами УАФ

Хавбек збірної України – про перемогу у Вільнюсі

Півоборонець збірної України Олександр Зінченко прокоментував розгромну перемогу над литовцями у відбірному матчі Євро-2020.

«Ми виконали тренерську установку, - каже Олександр. – Швидкий гол завжди допомагає. Цей матч не виняток. Забитий м’яч присвячую мамі, у неї сьогодні День народження. Торік у цей день теж забив чехам. Не знаю, можливо, мені завжди себе мотивувати так, що в мами день народження?»

З 13-ма очками українці продовжують очолювати таблицю. Основні суперники нашої команди – збірні Сербії та Португалії – зустрінуться сьогодні о 21:45.