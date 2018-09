Зінченко на потрапив в заявку на матч з «Ліоном»

У поточному сезоні 21-річний українець потрапив в заявку «містян» лише один раз

Хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко опинився поза заявкою на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Ліона».

Раніше повідомлялося, що лівий захисник Фабіан Делф отримав травму перед зустріччю з «Ліоном», але сьогодні він виявився в стартовому складі.

How we line-up in the #UCL tonight!



City XI Ederson, Walker, Stones, Laporte, Delph, Fernandinho, Gundogan, Silva (C), Bernardo, Sterling, Jesus



Subs Muric, Kompany, Agüero, Sané, Mahrez, Otamendi, Foden#cityvol #mancity pic.twitter.com/QSqz0axmtA