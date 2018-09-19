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    Зінченко на потрапив в заявку на матч з «Ліоном»

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    Олександр Зінченко - Зінченко на потрапив в заявку на матч з «Ліоном»
    Олександр Зінченко

    У поточному сезоні 21-річний українець потрапив в заявку «містян» лише один раз

    Хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко опинився поза заявкою на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Ліона».

    Раніше повідомлялося, що лівий захисник Фабіан Делф отримав травму перед зустріччю з «Ліоном», але сьогодні він виявився в стартовому складі.

    У поточному сезоні 21-річний українець потрапив в заявку «містян» лише один раз.

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