Зінченко на потрапив в заявку на матч з «Ліоном»
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Олександр Зінченко
У поточному сезоні 21-річний українець потрапив в заявку «містян» лише один раз
Хавбек «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко опинився поза заявкою на матч групового етапу Ліги чемпіонів проти «Ліона».
Раніше повідомлялося, що лівий захисник Фабіан Делф отримав травму перед зустріччю з «Ліоном», але сьогодні він виявився в стартовому складі.
How we line-up in the #UCL tonight!— Manchester City (@ManCity) 19 сентября 2018 г.
City XI Ederson, Walker, Stones, Laporte, Delph, Fernandinho, Gundogan, Silva (C), Bernardo, Sterling, Jesus
Subs Muric, Kompany, Agüero, Sané, Mahrez, Otamendi, Foden#cityvol #mancity pic.twitter.com/QSqz0axmtA
У поточному сезоні 21-річний українець потрапив в заявку «містян» лише один раз.