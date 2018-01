Зінченко потрапив у запас «Манчестера Сіті» на матч з «Ліверпулем»

Українець вкотре потрапляє у склад своєї команди

У неділю, 14 січня, лідер англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка на виїзді битиметься з «Ліверпулем». Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Український футболіст потрапив в заявку своєї команди на гру і почне її в запасі.

Зазначимо, що дороге придбання «Ліверпуля» – ван Дейк – пропускає матч через травму підколінного сухожилля.

Стартові склади команд:

«Ліверпуль»: Каріус, Гомес, Ловрен, Матіп, Робертсон, Джан, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фірміно.

Запасні: Міньоле, Александер-Арнольд, Інгз, Клаван, Лаллана, Мілнер, Соланке.

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Стоунз, Отаменді, Делф, Фернандінью, Де Брюйне, Гюндоган, Сане, Стерлінг, Агуеро.

Запасні: Браво, Зінченко, Даніло, Мангала, Сілва, Бернардо, Діас.

