Зінченко потрапив у запас «Манчестера Сіті» на матч з «Ліверпулем»
- Сьогодні, 17:35
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Українець вкотре потрапляє у склад своєї команди
У неділю, 14 січня, лідер англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка на виїзді битиметься з «Ліверпулем». Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Український футболіст потрапив в заявку своєї команди на гру і почне її в запасі.
Зазначимо, що дороге придбання «Ліверпуля» – ван Дейк – пропускає матч через травму підколінного сухожилля.
Стартові склади команд:
«Ліверпуль»: Каріус, Гомес, Ловрен, Матіп, Робертсон, Джан, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фірміно.
Запасні: Міньоле, Александер-Арнольд, Інгз, Клаван, Лаллана, Мілнер, Соланке.
«Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Стоунз, Отаменді, Делф, Фернандінью, Де Брюйне, Гюндоган, Сане, Стерлінг, Агуеро.
Запасні: Браво, Зінченко, Даніло, Мангала, Сілва, Бернардо, Діас.
The team is in!— Manchester City (@ManCity) 14 января 2018 г.
Your @HaysWorldwide #lfcvcity line-up! pic.twitter.com/NnQRUUHEGf