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    Зінченко потрапив у запас «Манчестера Сіті» на матч з «Ліверпулем»

    Українець вкотре потрапляє у склад своєї команди
    У неділю, 14 січня, лідер англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка на виїзді битиметься з «Ліверпулем». Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом. Український футболіст потрапив в заявку своєї команди на гру і почне її в запасі. Зазначимо, що дороге придбання «Ліверпуля» – ван Дейк
    • Сьогодні, 17:35
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    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images
    Олександр Зінченко. Фото: Getty Images

    Українець вкотре потрапляє у склад своєї команди

    У неділю, 14 січня, лідер англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка на виїзді битиметься з «Ліверпулем». Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом.

    Український футболіст потрапив в заявку своєї команди на гру і почне її в запасі.

    Зазначимо, що дороге придбання «Ліверпуля» – ван Дейк – пропускає матч через травму підколінного сухожилля.

    Стартові склади команд:

    «Ліверпуль»: Каріус, Гомес, Ловрен, Матіп, Робертсон, Джан, Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фірміно.
    Запасні: Міньоле, Александер-Арнольд, Інгз, Клаван, Лаллана, Мілнер, Соланке.

    «Манчестер Сіті»: Едерсон, Вокер, Стоунз, Отаменді, Делф, Фернандінью, Де Брюйне, Гюндоган, Сане, Стерлінг, Агуеро.
    Запасні: Браво, Зінченко, Даніло, Мангала, Сілва, Бернардо, Діас.

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