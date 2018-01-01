Зінченко потрапив у запас «Манчестера Сіті» на матч з «Ліверпулем»

Українець вкотре потрапляє у склад своєї команди

У неділю, 14 січня, лідер англійської Прем'єр-ліги «Манчестер Сіті» Олександра Зінченка на виїзді битиметься з «Ліверпулем». Гра розпочнеться о 18:00 за київським часом. Український футболіст потрапив в заявку своєї команди на гру і почне її в запасі. Зазначимо, що дороге придбання «Ліверпуля» – ван Дейк