Зінченко потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч чемпіонату Англії

Олександр Зінченко може вийти на поле в грі 22-го туру чемпіонату Англії

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко може вийти на поле в грі 22-го туру чемпіонату Англії, в якій «Манчестер Сіті» битиметься з «Уотфордом». Хавбек почне матч на лаві запасних.

Стартові склади виглядають наступним чином:

«Манчестер Сіті»: Едерсон, Уокер, Отаменді, Стоунз, Делфі, Фернандіньо, Сілва, Де Брюйне, Стерлінг, Сані, Агуеро.

«Уотфорд»: Гомес, Янмаат, Ваге, Кабеселе, Сегелаар, Дукур, Уотсон, Каррільо, Капуе, Річарлісон, Грей.

Команди змагатимуться 2 грудня. Матч розпочнеться о 22:00.

