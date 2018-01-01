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    Зінченко потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч чемпіонату Англії

    Олександр Зінченко може вийти на поле в грі 22-го туру чемпіонату Англії
    Півзахисник збірної України Олександр Зінченко може вийти на поле в грі 22-го туру чемпіонату Англії, в якій «Манчестер Сіті» битиметься з «Уотфордом». Хавбек почне матч на лаві запасних. Стартові склади виглядають наступним чином: «Манчестер Сіті»: Едерсон, Уокер, Отаменді, Стоунз, Делфі, Фернандіньо, Сілва,
    • Сьогодні, 21:26
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    Олександр Зінченко. Фото: Instagram
    Олександр Зінченко. Фото: Instagram

    Олександр Зінченко може вийти на поле в грі 22-го туру чемпіонату Англії

    Півзахисник збірної України Олександр Зінченко може вийти на поле в грі 22-го туру чемпіонату Англії, в якій «Манчестер Сіті» битиметься з «Уотфордом». Хавбек почне матч на лаві запасних.

    Стартові склади виглядають наступним чином:

    «Манчестер Сіті»: Едерсон, Уокер, Отаменді, Стоунз, Делфі, Фернандіньо, Сілва, Де Брюйне, Стерлінг, Сані, Агуеро.

    «Уотфорд»: Гомес, Янмаат, Ваге, Кабеселе, Сегелаар, Дукур, Уотсон, Каррільо, Капуе, Річарлісон, Грей.

    Команди змагатимуться 2 грудня. Матч розпочнеться о 22:00.

    Джерело: xsport.ua

    Манчестер Twitter
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