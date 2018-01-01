Зінченко потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч чемпіонату Англії
- Сьогодні, 21:26
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Олександр Зінченко. Фото: Instagram
Олександр Зінченко може вийти на поле в грі 22-го туру чемпіонату Англії
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко може вийти на поле в грі 22-го туру чемпіонату Англії, в якій «Манчестер Сіті» битиметься з «Уотфордом». Хавбек почне матч на лаві запасних.
Стартові склади виглядають наступним чином:
«Манчестер Сіті»: Едерсон, Уокер, Отаменді, Стоунз, Делфі, Фернандіньо, Сілва, Де Брюйне, Стерлінг, Сані, Агуеро.
«Уотфорд»: Гомес, Янмаат, Ваге, Кабеселе, Сегелаар, Дукур, Уотсон, Каррільо, Капуе, Річарлісон, Грей.
Команди змагатимуться 2 грудня. Матч розпочнеться о 22:00.
Team News How we line-up for the first time in 2018! #cityvwatford #mancity— Manchester City (@ManCity) 2 января 2018 г.
Presented by @HAYSWorldwide pic.twitter.com/CSas8tEtt8
Джерело: xsport.ua