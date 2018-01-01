Зінченко потрапив в заявку «Манчестер Сіті» на матч чемпіонату Англії

Олександр Зінченко може вийти на поле в грі 22-го туру чемпіонату Англії

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко може вийти на поле в грі 22-го туру чемпіонату Англії, в якій «Манчестер Сіті» битиметься з «Уотфордом». Хавбек почне матч на лаві запасних. Стартові склади виглядають наступним чином: «Манчестер Сіті»: Едерсон, Уокер, Отаменді, Стоунз, Делфі, Фернандіньо, Сілва,