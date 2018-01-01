«Зірка» має намір підписати білоруського півзахисника

Гравець виступав за олімпійську збірну Білорусі

Опорний півзахисник мінської «Іслочі» Микита Букаткін може продовжити кар'єру в Україні. У трансфері 29-річного білоруса зацікавлена «Зірка». Букаткін раніше виступав за «Шахтар» (Солігорськ), «Нафтан» (Новополоцьк), «Мінськ», «Белшина» (Бобруйськ), «Динамо»



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Микита Букаткін. Фото: ФК Іслоч

Гравець виступав за олімпійську збірну Білорусі

Опорний півзахисник мінської «Іслочі» Микита Букаткін може продовжити кар'єру в Україні.

У трансфері 29-річного білоруса зацікавлена «Зірка».

Букаткін раніше виступав за «Шахтар» (Солігорськ), «Нафтан» (Новополоцьк), «Мінськ», «Белшина» (Бобруйськ), «Динамо» (Брест), «Іслоч» (Мінськ) та узбекистанський «Машал».

Тричі піднімав над своєю головою Кубок Білорусі, ставав бронзовим призером чемпіонату Білорусі та молодіжного ЧЄ-2011, виступав за олімпійську збірну Білорусі.

Нагадаємо, в складі «Зірки» вже є один білорус - нападник Гліб Рассадкін.

За підсумками 19 турів УПЛ команда з Кропивницького має в своєму активі 18 очок і знаходиться на дев'ятій позиції.

Раніше стало відомо, що «Зірка», швидше за все, відмовиться від поїздки на закордонний збір через фінансові проблеми.

Джерело: Динамоманія