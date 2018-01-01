«Зірка» перегляне шістьох потенційних новачків

Зірка» хоче знайти атакуючого півзахисника, а також зміцнити оборону

«Зірка» має намір в найближчі тижні переглянути групу з шести потенційних новачків. Четверо з цієї шістки вже тренуються разом з командою, ще двоє незабаром під'їдуть, повідомляє телеканал «Футбол 1». За словами тренера Романа Монарьова, «Зірка» хоче знайти атакуючого півзахисника, а також зміцнити оборону в



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Фото: ФК Зірка

Зірка» хоче знайти атакуючого півзахисника, а також зміцнити оборону

«Зірка» має намір в найближчі тижні переглянути групу з шести потенційних новачків.

Четверо з цієї шістки вже тренуються разом з командою, ще двоє незабаром під'їдуть, повідомляє телеканал «Футбол 1».

За словами тренера Романа Монарьова, «Зірка» хоче знайти атакуючого півзахисника, а також зміцнити оборону в світлі остаточного відходу француза Сесе Пепе.

«Зірка» пішла на зимову перерву на дев'ятій позиції в УПЛ, а в даний час готується до відновлення сезону через матчі Кубка Придніпров'я.

Раніше повідомлялося, що клуб пообіцяв закрити всі борги по зарплаті до середини лютого.

Джерело: sportarena.com