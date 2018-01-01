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    «Зірка» перегляне шістьох потенційних новачків

    Зірка» хоче знайти атакуючого півзахисника, а також зміцнити оборону
    «Зірка» має намір в найближчі тижні переглянути групу з шести потенційних новачків. Четверо з цієї шістки вже тренуються разом з командою, ще двоє незабаром під'їдуть, повідомляє телеканал «Футбол 1». За словами тренера Романа Монарьова, «Зірка» хоче знайти атакуючого півзахисника, а також зміцнити оборону в
    • Вчора, 22:26
    • Розсилка
    Фото: ФК Зірка
    Фото: ФК Зірка

    Зірка» хоче знайти атакуючого півзахисника, а також зміцнити оборону

    «Зірка» має намір в найближчі тижні переглянути групу з шести потенційних новачків.

    Четверо з цієї шістки вже тренуються разом з командою, ще двоє незабаром під'їдуть, повідомляє телеканал «Футбол 1».

    За словами тренера Романа Монарьова, «Зірка» хоче знайти атакуючого півзахисника, а також зміцнити оборону в світлі остаточного відходу француза Сесе Пепе.

    «Зірка» пішла на зимову перерву на дев'ятій позиції в УПЛ, а в даний час готується до відновлення сезону через матчі Кубка Придніпров'я.

    Раніше повідомлялося, що клуб пообіцяв закрити всі борги по зарплаті до середини лютого.

    Джерело: sportarena.com

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