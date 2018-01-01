«Зірка» перегляне шістьох потенційних новачків
- Вчора, 22:26
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Фото: ФК Зірка
Зірка» хоче знайти атакуючого півзахисника, а також зміцнити оборону
«Зірка» має намір в найближчі тижні переглянути групу з шести потенційних новачків.
Четверо з цієї шістки вже тренуються разом з командою, ще двоє незабаром під'їдуть, повідомляє телеканал «Футбол 1».
За словами тренера Романа Монарьова, «Зірка» хоче знайти атакуючого півзахисника, а також зміцнити оборону в світлі остаточного відходу француза Сесе Пепе.
«Зірка» пішла на зимову перерву на дев'ятій позиції в УПЛ, а в даний час готується до відновлення сезону через матчі Кубка Придніпров'я.
Раніше повідомлялося, що клуб пообіцяв закрити всі борги по зарплаті до середини лютого.
Джерело: sportarena.com