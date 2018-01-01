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    «Зірка» повернула з Першої ліги свого нападника

    Проте Есеола знову може відправитися в оренду у київський «Арсенал», за який і грав у першій частині сезону
    Нападник Адерінсола Есеола повернувся у розташування «Зірки». Права на гравця належать кропивничанам, однак заграти у команді Прем'єр-ліги він так і не зумів. З цієї причини по ходу цього сезону він був відправлений в оренду у київський «Арсенал», де у 13-ти матчах набрав 9 балів за системою «гол + пас».
    • Сьогодні, 17:31
    • Розсилка
    Есеола
    Есеола

    Проте Есеола знову може відправитися в оренду у київський «Арсенал», за який і грав у першій частині сезону

    Нападник Адерінсола Есеола повернувся у розташування «Зірки».

    Права на гравця належать кропивничанам, однак заграти у команді Прем'єр-ліги він так і не зумів.

    З цієї причини по ходу цього сезону він був відправлений в оренду у київський «Арсенал», де у 13-ти матчах набрав 9 балів за системою «гол + пас».

    Наразі майбутнє гравця залишається відкритим: не виключено, що і на другу частину поточного чемпіонату він повернеться в «Арсенал», з яким у нього поки пов'язані найбільші успіхи у кар'єрі.

    У Кропивницький форвард перебрався якраз з «Арсеналу».

    Після 22-х турів «каноніри» очолюють таблицю Першої ліги та претендують на підвищення у класі.

    Нагадаємо, «Зірка» готова відпустити своїх лідерів в інші клуби, але тільки за гроші.

    Джерело: ua-football.com

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