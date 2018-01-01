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    «Зірка» розірвала контракт з іспанським півзахисником

    Легіонер поповнив ряди клубу в липні 2017-го року
    Іспанський півзахисник Марк Кастельс Ортега покинув кропивницьку «Зірку». Про це  повідомляє офіційний сайт клубу. Трудова угода була розірвана за обопільною згодою сторін. Нагадаємо, що іспанець поповнив ряди Зірки в липні 2017-го року,  За цей час гравець встиг відіграти три матчі за першу команду і шість
    • Сьогодні, 22:31
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    Марк Кастельс Ортега. Фото: ФК Зірка
    Марк Кастельс Ортега. Фото: ФК Зірка

    Легіонер поповнив ряди клубу в липні 2017-го року

    Іспанський півзахисник Марк Кастельс Ортега покинув кропивницьку «Зірку».

    Про це  повідомляє офіційний сайт клубу.

    Трудова угода була розірвана за обопільною згодою сторін.

    Нагадаємо, що іспанець поповнив ряди Зірки в липні 2017-го року, 

    За цей час гравець встиг відіграти три матчі за першу команду і шість поєдинків за Зірку U-21.

    Результативними діями Ортега відзначитися не зумів.

    Нагадаємо, «Зірка» готова відпустити своїх лідерів в інші клуби, але тільки за гроші.

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