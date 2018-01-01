«Зірка» розірвала контракт з іспанським півзахисником

Легіонер поповнив ряди клубу в липні 2017-го року

Іспанський півзахисник Марк Кастельс Ортега покинув кропивницьку «Зірку». Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Трудова угода була розірвана за обопільною згодою сторін. Нагадаємо, що іспанець поповнив ряди Зірки в липні 2017-го року, За цей час гравець встиг відіграти три матчі за першу команду і шість