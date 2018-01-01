«Зірка» розірвала контракт з іспанським півзахисником
- Сьогодні, 22:31
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Марк Кастельс Ортега. Фото: ФК Зірка
Легіонер поповнив ряди клубу в липні 2017-го року
Іспанський півзахисник Марк Кастельс Ортега покинув кропивницьку «Зірку».
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Трудова угода була розірвана за обопільною згодою сторін.
Нагадаємо, що іспанець поповнив ряди Зірки в липні 2017-го року,
За цей час гравець встиг відіграти три матчі за першу команду і шість поєдинків за Зірку U-21.
Результативними діями Ортега відзначитися не зумів.
Нагадаємо, «Зірка» готова відпустити своїх лідерів в інші клуби, але тільки за гроші.