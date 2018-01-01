«Зірка» відмовилася від запрошення легіонерів на другу частину сезону

Клуб із Кропивницького незадоволений поведінкою футболістів з-за кордону

«Зірка» вирішила не запрошувати до складу нових легіонерів на весняну частину чемпіонату України. Останнім часом тренерський штаб на чолі з Романом Монарьовим переглядав тільки гравців з України, і якщо у команди будуть ще новачки, то вони будуть українцями. Рішення не підписувати нових легіонерів прийнято керівництвом клубу та



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Сесе Пепе. Фото ПФК ЦСКА

Клуб із Кропивницького незадоволений поведінкою футболістів з-за кордону

«Зірка» вирішила не запрошувати до складу нових легіонерів на весняну частину чемпіонату України.

Останнім часом тренерський штаб на чолі з Романом Монарьовим переглядав тільки гравців з України, і якщо у команди будуть ще новачки, то вони будуть українцями.

Рішення не підписувати нових легіонерів прийнято керівництвом клубу та пов'язане з ситуацією навколо трьох легіонерів команди: Арно Геджа, Сесе Пепе та Хішама Ель-Хамдауї.

Якщо перший із запізненням повернувся у розташування «Зірки» та грав у спарингах, то інших двох досі немає у складі, і неясно, чи залишаться вони в клубі.

Пепе взимку їздив на перегляд у московський ЦСКА, але російський клуб не підписав француза, але після цього він не повернувся в українську команду.

Швидше за все, до весняної частини чемпіонату України «Зірка» підійде з трьома легіонерами у складі. Крім Геджа, це Арман Оганесян з Вірменії та білорус Гліб Рассадкін.

У лютому «Зірка» заявила захисника Антона Браткова, який перейшов з «Десни», та форварда Ярослава Довгого, який грав в «Олександрії».

Взимку клуб з Кропивницького зазнавав фінансових труднощів, наслідком яких, серед іншого, стало проведення зборів не за кордоном, а у Нікополі. У Зірці обіцяли, що з проблемами розберуться до 18 лютого, виплативши борги перед гравцями.

Джерело: sportarena.com