«Зірка» вирішила розірвати контракт з бразильцем

Бруно Вієйра де Соуза залишив кропивницький футбольний колектив

Бразильський футболіст Бруно Вієйра де Соуза більше не є гравцем кропивницької «Зірки». Контракт з бразильцем було розірвано за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт клубу. Бруно став гравцем команди у січні минулого року. За цей час у складі першої команди півзахисник провів три поєдинки та відзначився забити голом у



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Бруно Вієйра де Соуза

Бруно Вієйра де Соуза залишив кропивницький футбольний колектив

Бразильський футболіст Бруно Вієйра де Соуза більше не є гравцем кропивницької «Зірки».

Контракт з бразильцем було розірвано за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт клубу.

Бруно став гравцем команди у січні минулого року. За цей час у складі першої команди півзахисник провів три поєдинки та відзначився забити голом у кубковому матчі.

У складі «Зірки» U-21 він відіграв 20 матчів, у яких забив два м'ячі.

«Кропивницька «Зірка» дякує Бруно Вієйрі де Соузі за співпрацю й бажає подальших успіхів у футбольній кар'єрі», - йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, головний тренер «Зірки» стажується в «Ніцці».