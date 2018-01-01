«Зірка» вирішила розірвати контракт з бразильцем
- Сьогодні, 10:58
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Бруно Вієйра де Соуза
Бруно Вієйра де Соуза залишив кропивницький футбольний колектив
Бразильський футболіст Бруно Вієйра де Соуза більше не є гравцем кропивницької «Зірки».
Контракт з бразильцем було розірвано за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт клубу.
Бруно став гравцем команди у січні минулого року. За цей час у складі першої команди півзахисник провів три поєдинки та відзначився забити голом у кубковому матчі.
У складі «Зірки» U-21 він відіграв 20 матчів, у яких забив два м'ячі.
«Кропивницька «Зірка» дякує Бруно Вієйрі де Соузі за співпрацю й бажає подальших успіхів у футбольній кар'єрі», - йдеться у заяві клубу.
Нагадаємо, головний тренер «Зірки» стажується в «Ніцці».