  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Зірка» вирішила розірвати контракт з бразильцем

    Бруно Вієйра де Соуза залишив кропивницький футбольний колектив
    Бразильський футболіст Бруно Вієйра де Соуза більше не є гравцем кропивницької «Зірки». Контракт з бразильцем було розірвано за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт клубу. Бруно став гравцем команди у січні минулого року. За цей час у складі першої команди півзахисник провів три поєдинки та відзначився забити голом у
    • Сьогодні, 10:58
    • Розсилка
    Бруно Вієйра де Соуза
    Бруно Вієйра де Соуза

    Бруно Вієйра де Соуза залишив кропивницький футбольний колектив

    Бразильський футболіст Бруно Вієйра де Соуза більше не є гравцем кропивницької «Зірки».

    Контракт з бразильцем було розірвано за обопільною згодою сторін, інформує офіційний сайт клубу.

    Бруно став гравцем команди у січні минулого року. За цей час у складі першої команди півзахисник провів три поєдинки та відзначився забити голом у кубковому матчі.

    У складі «Зірки» U-21 він відіграв 20 матчів, у яких забив два м'ячі.

    «Кропивницька «Зірка» дякує Бруно Вієйрі де Соузі за співпрацю й бажає подальших успіхів у футбольній кар'єрі», - йдеться у заяві клубу.

    Нагадаємо, головний тренер «Зірки» стажується в «Ніцці».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зірка»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ