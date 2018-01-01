Зірковий форвард «Баварії» влітку хоче перейти в «Реал»

При цьому «Баварія» не прагнутиме утримувати гравця

Форвард «Баварії» Роберт Левандовcьки влітку хоче перейти в мадридський «Реал». Повідомляється, що гравець хоче змінити обстановку і готовий почати з клубом переговори про особистий контракт. При цьому «Баварія» не прагнутиме утримувати гравця, якщо він не захоче продовжувати кар'єру в Мюнхені. Зазначається,



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Роберт Левандовськи. Фото: Reuters

При цьому «Баварія» не прагнутиме утримувати гравця

Форвард «Баварії» Роберт Левандовcьки влітку хоче перейти в мадридський «Реал».

Повідомляється, що гравець хоче змінити обстановку і готовий почати з клубом переговори про особистий контракт.

При цьому «Баварія» не прагнутиме утримувати гравця, якщо він не захоче продовжувати кар'єру в Мюнхені.

Зазначається, що агент Левандовськи є хорошим знайомим керівників «Реала» і знаходиться з ними в контакті.

У минулому жовтні клуби вже вели переговори про можливий перехід гравця, який критикував трансферну політику клубу.

У контракті гравця з мюнхенським клубом, який розрахований до 2021 року, не прописана сума відступних, при виплаті яких «Баварія» зобов'язана була б відпустити його.

Джерело: ua.tribuna.com