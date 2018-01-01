Зірковий форвард «Баварії» влітку хоче перейти в «Реал»
- Сьогодні, 10:22
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При цьому «Баварія» не прагнутиме утримувати гравця
Форвард «Баварії» Роберт Левандовcьки влітку хоче перейти в мадридський «Реал».
Повідомляється, що гравець хоче змінити обстановку і готовий почати з клубом переговори про особистий контракт.
При цьому «Баварія» не прагнутиме утримувати гравця, якщо він не захоче продовжувати кар'єру в Мюнхені.
Зазначається, що агент Левандовськи є хорошим знайомим керівників «Реала» і знаходиться з ними в контакті.
У минулому жовтні клуби вже вели переговори про можливий перехід гравця, який критикував трансферну політику клубу.
У контракті гравця з мюнхенським клубом, який розрахований до 2021 року, не прописана сума відступних, при виплаті яких «Баварія» зобов'язана була б відпустити його.
Джерело: ua.tribuna.com