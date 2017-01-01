Зловмисники намагалися незаконно заволодіти тренувальною базою «Чорноморця»

«Чорноморець» повідомив про спробу захоплення спортивної бази

«Чорноморець» повідомив про спробу захоплення спортивної бази невідомими зловмисниками. Далі наводимо заяву одеського клубу щодо цього інциденту. «Невідомі особи, які видавали себе за представників фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію «Імексбанку», намагалися незаконно заволодіти спортивною базою ФК



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«Чорноморець» повідомив про спробу захоплення спортивної бази

«Чорноморець» повідомив про спробу захоплення спортивної бази невідомими зловмисниками. Далі наводимо заяву одеського клубу щодо цього інциденту.

«Невідомі особи, які видавали себе за представників фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію «Імексбанку», намагалися незаконно заволодіти спортивною базою ФК «Чорноморець», - йдеться в заяві «Чорноморця».

Зловмисники намагалися переоформити право власності на тренувальну базу, але після того, як в них нічого не вийшло, вони втекли.

«Для реалізації свого задуму вони звернулися до одного з державних реєстраторів, пред'явивши йому копії документів, які нібито дають підстави для переоформлення права власності на спортивну базу. Після того як державний реєстратор повідомив невідомих про наявність в реєстрі заборони на проведення таких дій, йому було запропоновано велику грошову винагороду за переоформлення права власності на спортивну базу. Отримавши відмову, зловмисники втекли», - наголошується в заяві «Чорномореця».

За даним фактом керівництвом ФК «Чорноморець» було подано заяву до правоохоронних органів, відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство, на спортивну базу накладено арешт.

Джерело: ua-football.com