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    ЗМІ: Буффон виступатиме за збірну Італії до Євро-2020

    Легендарний італійський голкіпер повинен невдовзі оголосити про це офіційно
    Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон, схоже, продовжить свої виступи за італійську національну команду 40-річний воротар повинен невдовзі офіційно оголосити про те, що вирішив далі виступати за збірну Італії, повідомляє Sky Italia. «Скуадра Адзурра» не потрапила на Чемпіонат світу 2018 року в Росії. Італійці в плей-офф відбору
    • Сьогодні, 16:10
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    <span>Джанлуїджі Буффон. Фото: Goal.com</span>
    Джанлуїджі Буффон. Фото: Goal.com

    Легендарний італійський голкіпер повинен невдовзі оголосити про це офіційно

    Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон, схоже, продовжить свої виступи за італійську національну команду

    40-річний воротар повинен невдовзі офіційно оголосити про те, що вирішив далі виступати за збірну Італії, повідомляє Sky Italia.

    «Скуадра Адзурра» не потрапила на Чемпіонат світу 2018 року в Росії.

    Італійці в плей-офф відбору поступилися в двох матчах збірній Швеції (0:1).

    Після матчу-відповіді зі шведами Буффон попрощався з вболівальниками та дав зрозуміти, що поєдинок був останнім для нього в светрі національної команди.

    Проте, виконувач обов'язків головного тренера збірної Італії Луїджі Ді Б'яджо прагне знову залучити ветерана до матчів за Італію, а також зробити його капітаном.

    Раніше повідомлялося, що Джанлуїджі Буффон планує обговорити з керівництвом «Ювентуса» продовження контракту, дія якого завершується влітку 2018 року.

    Джерело: Футбол 24

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