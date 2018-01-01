ЗМІ: Буффон виступатиме за збірну Італії до Євро-2020
- Сьогодні, 16:10
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Легендарний італійський голкіпер повинен невдовзі оголосити про це офіційно
Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон, схоже, продовжить свої виступи за італійську національну команду
40-річний воротар повинен невдовзі офіційно оголосити про те, що вирішив далі виступати за збірну Італії, повідомляє Sky Italia.
«Скуадра Адзурра» не потрапила на Чемпіонат світу 2018 року в Росії.
Італійці в плей-офф відбору поступилися в двох матчах збірній Швеції (0:1).
Після матчу-відповіді зі шведами Буффон попрощався з вболівальниками та дав зрозуміти, що поєдинок був останнім для нього в светрі національної команди.
Проте, виконувач обов'язків головного тренера збірної Італії Луїджі Ді Б'яджо прагне знову залучити ветерана до матчів за Італію, а також зробити його капітаном.
Раніше повідомлялося, що Джанлуїджі Буффон планує обговорити з керівництвом «Ювентуса» продовження контракту, дія якого завершується влітку 2018 року.
Джерело: Футбол 24