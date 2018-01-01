ЗМІ: Буффон виступатиме за збірну Італії до Євро-2020

Легендарний італійський голкіпер повинен невдовзі оголосити про це офіційно

Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон, схоже, продовжить свої виступи за італійську національну команду 40-річний воротар повинен невдовзі офіційно оголосити про те, що вирішив далі виступати за збірну Італії, повідомляє Sky Italia. «Скуадра Адзурра» не потрапила на Чемпіонат світу 2018 року в Росії. Італійці в плей-офф відбору



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Джанлуїджі Буффон. Фото: Goal.com

Легендарний італійський голкіпер повинен невдовзі оголосити про це офіційно

Легендарний голкіпер Джанлуїджі Буффон, схоже, продовжить свої виступи за італійську національну команду

40-річний воротар повинен невдовзі офіційно оголосити про те, що вирішив далі виступати за збірну Італії, повідомляє Sky Italia.

«Скуадра Адзурра» не потрапила на Чемпіонат світу 2018 року в Росії.

Італійці в плей-офф відбору поступилися в двох матчах збірній Швеції (0:1).

Після матчу-відповіді зі шведами Буффон попрощався з вболівальниками та дав зрозуміти, що поєдинок був останнім для нього в светрі національної команди.

Проте, виконувач обов'язків головного тренера збірної Італії Луїджі Ді Б'яджо прагне знову залучити ветерана до матчів за Італію, а також зробити його капітаном.

Раніше повідомлялося, що Джанлуїджі Буффон планує обговорити з керівництвом «Ювентуса» продовження контракту, дія якого завершується влітку 2018 року.

Джерело: Футбол 24