ЗМІ: «Динамо» таки підписало контракт із захисником збірної Перу

Кияни спостерігали за гравцем кілька років

«Динамо» придбало центрального захисника збірної Перу і ПАОКа Карлоса Самбрано. Контракт з гравцем вже підписаний. Найближчим часом про трансфер оголосять офіційно. Зазначимо, що 28-річний Самбрано належить «Рубіну», а ПАОК орендував гравця до кінця поточного сезону. Повідомляється, що кияни спостерігали за гравцем