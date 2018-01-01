ЗМІ: «Динамо» таки підписало контракт із захисником збірної Перу
- Сьогодні, 21:45
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Карлос Самбрано
Кияни спостерігали за гравцем кілька років
«Динамо» придбало центрального захисника збірної Перу і ПАОКа Карлоса Самбрано.
Контракт з гравцем вже підписаний.
Найближчим часом про трансфер оголосять офіційно.
Зазначимо, що 28-річний Самбрано належить «Рубіну», а ПАОК орендував гравця до кінця поточного сезону.
Повідомляється, що кияни спостерігали за гравцем кілька років.
Про деталі угоди поки не повідомляється.
Зазначимо, що Карлос Самбрано зіграв 43 матчі за національну збірну Перу, в яких відзначився чотирма голами.
До «Рубіна» перуанець грав в чемпіонаті Німеччини за «Шальке», «Санкт-Паулі» і «Айнтрахт» з Франкфурта.
Джерело: 1927.kiev.ua