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    ЗМІ: «Геліос» може змінити назву та власника клубу

    Президент «сонячних» може передати право власності на клуб іншій людині
    Харківський «Геліос» може розпочати наступний сезон у Першій лізі під новою назвою – «Кобра». «Геліос» може змінити назву та власника після сезону 2017/18. За інформацією, президент «сонячних» Олександр Гельштейн може передати право власності на клуб іншій людині – керівнику Академії
    • Сьогодні, 14:50
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    ФК &laquo;Геліос&raquo;. Фото:&nbsp;ФК &laquo;Геліос&raquo;
    ФК «Геліос». Фото: ФК «Геліос»

    Президент «сонячних» може передати право власності на клуб іншій людині

    Харківський «Геліос» може розпочати наступний сезон у Першій лізі під новою назвою – «Кобра».

    «Геліос» може змінити назву та власника після сезону 2017/18.

    За інформацією, президент «сонячних» Олександр Гельштейн може передати право власності на клуб іншій людині – керівнику Академії футболу «Кобра» Сергію Ващенку. Останній підтвердив факт перемовин, але відзначив, що остаточної домовленості наразі немає. На ухвалення рішення може піти кілька тижнів.

    «Кобра» наразі виступає на регіональному рівні. У чемпіонаті області команда набрала 4 очки після двох турів. Якщо угода про перехід «Геліоса» під контроль Ващенку буде погоджена, то молодіжна команда «сонячних» теж буде взята під опіку «Коброю».

    Джерело: MatchDay

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