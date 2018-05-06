ЗМІ: «Геліос» може змінити назву та власника клубу
- Сьогодні, 14:50
-
Розсилка
Президент «сонячних» може передати право власності на клуб іншій людині
Харківський «Геліос» може розпочати наступний сезон у Першій лізі під новою назвою – «Кобра».
«Геліос» може змінити назву та власника після сезону 2017/18.
За інформацією, президент «сонячних» Олександр Гельштейн може передати право власності на клуб іншій людині – керівнику Академії футболу «Кобра» Сергію Ващенку. Останній підтвердив факт перемовин, але відзначив, що остаточної домовленості наразі немає. На ухвалення рішення може піти кілька тижнів.
«Кобра» наразі виступає на регіональному рівні. У чемпіонаті області команда набрала 4 очки після двох турів. Якщо угода про перехід «Геліоса» під контроль Ващенку буде погоджена, то молодіжна команда «сонячних» теж буде взята під опіку «Коброю».
Джерело: MatchDay