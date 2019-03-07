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    ЗМІ оприлюднили перелік фахівців, які претендують на посаду головного тренера «Реала»

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    Юрген Клопп - головна ціль мадридців? - ЗМІ оприлюднили перелік фахівців, які претендують на посаду головного тренера «Реала»
    Юрген Клопп - головна ціль мадридців?

    Сантьяго Соларі, швидше за все, збереже свій пост до кінця сезону

    Керівництво «Реала» думає про запрошення нового тренера.

    За інформацією The Independent, головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп - головна ціль мадридців.

    У шорт-лист «Реала» також входять Маурісіо Почеттіно («Тоттенхем») і Массіміліано Аллегрі («Ювентус»).

    Сантьяго Соларі, швидше за все, збереже свій пост до кінця сезону. Потім «Реал» хоче запросити тренера, який допоможе клубу вступити в нову еру.

    Варіант з поверненням Жозе Моурінью не виключений. У португальця хороші відносини з президентом Флорентіно Пересом, але в керівництві мадридців вважають, що Моурінью «закінчився». Хоча The Telegraph стверджує, що в столиці Іспанії впевнені в поверненні Моурінью.

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    Крім того, «Реал» хоче бачити в команді тренера, який встановить атмосферу щастя і приступить до роботи без негативного багажу або поганих відносин з гравцями.

    Саме з цієї причини Клопп бачиться кандидатом номер один на цю посаду, незважаючи на те, що німець в минулому вже відмовляв «Реалу».

    Однак іспанці мають намір здійснити ще одну спробу, хоча і розуміють, що забрати Клоппа з «Ліверпуля» буде також важко, як і Почеттіно з «Тоттенхема».

    Раніше стало відомо, що «Реал» запропонував Зінедіна Зідана повернутися, а француз відповів, що треба почекати до червня.

    Джерело: Sports.ru

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