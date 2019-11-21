ЗМІ повідомили про таємне весілля зіркового Кріштіану Роналду



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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес Твіттер

З боку португальського форварда «Ювентуса» подібні чутки заперечують

Італійський журнал Novella 2000 повідомив про таємне весілля зіркового нападника збірної Португалії та «Ювентуса» Кріштіану Роналду. Футболіст одружився на іспанській моделі Джорджині Родрігес, з якою зустрічається вже кілька років. Закрита церемонія відбулася в Марокко.

Видання обіцяє подробиці події в наступному числі журналу.

Однак з боку самого футболіста ці чутки заперечують. З джерел наближених до Роналду повідомлення про таємне весілля назвали фейковими новинами. А в Марокко футболіст часто літає в справах бізнесу – у нього там особистий готель.

Раніше Роналду заявляв у ЗМІ, що планує одружитися на Родрігес, яка дуже йому допомогла. Також повідомлялося, що мати футболіста Долорес Авейру схвалює вибір сина та не заперечує проти весілля.