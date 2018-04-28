ЗМІ: «Сталь» не виступатиме у наступному сезоні чемпіонату України

Команда Ніколая Костова зніметься з чемпіонату України

Журналіст програми «Профутбол» Віталій Звєров повідомив, що «Сталь» зніметься із чемпіонату України в наступному сезоні. «Сталь» із Кам'янського не виступатиме у Прем'єр лізі, навіть якщо реалізує шанс не вилетіти із чемпіонату. Команда Ніколая Костова зніметься з чемпіонату України після закінчення поточного



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ФК «Сталь». Фото: ФК Сталь

Команда Ніколая Костова зніметься з чемпіонату України

Журналіст програми «Профутбол» Віталій Звєров повідомив, що «Сталь» зніметься із чемпіонату України в наступному сезоні.

«Сталь» із Кам'янського не виступатиме у Прем'єр лізі, навіть якщо реалізує шанс не вилетіти із чемпіонату. Команда Ніколая Костова зніметься з чемпіонату України після закінчення поточного сезону, повідомив FootballHub журналіст програми «Профутбол» Віталій Звєров.

«Незрозуміло, хто там керує, хто дає гроші на команду, звідки ця команда. У нас завтра заявлять команду незрозуміло в яке місто і скажуть, що вона звідти. Мені сказали, що «Сталь» на наступний сезон, швидше за все, не вийде. Тому питання про те, хто вилітає не варто піднімати», – поділився інформацією Звєров, яку він отримав із власного джерела.