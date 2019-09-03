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    Українець випередив на сантиметр чемпіона Європи і виграв Балканський легкоатлетичний чемпіонат

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    Ярослав Ісаченков був близьким до того, щоб встановити особистий рекорд - Українець випередив на сантиметр чемпіона Європи і виграв Балканський легкоатлетичний чемпіонат
    Ярослав Ісаченков був близьким до того, щоб встановити особистий рекорд
    ФЛАУ

    Ярослав Ісаченков потішив перемогою в стрибках у довжину

    24-річний харків’янин Ярослав Ісаченков виграв чемпіонат Балканської легкоатлетичної асоціації, який триває цими днями у передмісті болгарської столиці Софії Правеці.

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    Переможний результат у секторі для стрибків у довжину – 7,89 м – Ярослав продемонстрував у п’ятій спробі.

    У підсумку українець лише на сантиметр випередив чинного чемпіона Європи на відкритих стадіонах і у приміщенні Мілтіадіса Тентоґлу з Греції та серба Лазара Анчіча, котрий програв грекові за другою найліпшою спробою.

    Цікаво, що Ісаченков своїм нинішнім результатом поступився особистому рекордові, встановленому менше місяця тому на командному чемпіонаті Європи в польському Бидґощі, лише два сантиметри.

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    легка атлетика Ярослав Ісаченков стрибки у довжину Мілтіадіс Тентоґлу Лазар Анчіч
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