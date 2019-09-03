Українець випередив на сантиметр чемпіона Європи і виграв Балканський легкоатлетичний чемпіонат
Ярослав Ісаченков був близьким до того, щоб встановити особистий рекорд
ФЛАУ
Ярослав Ісаченков потішив перемогою в стрибках у довжину
24-річний харків’янин Ярослав Ісаченков виграв чемпіонат Балканської легкоатлетичної асоціації, який триває цими днями у передмісті болгарської столиці Софії Правеці.
Переможний результат у секторі для стрибків у довжину – 7,89 м – Ярослав продемонстрував у п’ятій спробі.
У підсумку українець лише на сантиметр випередив чинного чемпіона Європи на відкритих стадіонах і у приміщенні Мілтіадіса Тентоґлу з Греції та серба Лазара Анчіча, котрий програв грекові за другою найліпшою спробою.
Цікаво, що Ісаченков своїм нинішнім результатом поступився особистому рекордові, встановленому менше місяця тому на командному чемпіонаті Європи в польському Бидґощі, лише два сантиметри.