Знаменитий німецький баскетболіст отримає американське громадянство



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Дірк Новицьки НБА

Колишня зірка «Далласа» Дірк Новицьки почав процес набуття американського громадянства

Колишня німецька зірка «Далласа» Дірк Новицьки та його дружина почали процес набуття американського громадянства. Про це інформує The Dallas Morning News.

Процес набуття громадянства може розтягнутися в часі на 5 років.

40-річний німецький форвард Дірк Новицьки 21 сезон виступав у НБА за «Даллас». Після останнього сезону-2018/19 він оголосив про завершення професіональної кар’єри.

Раніше у Далласі затвердили рішення про перейменування однієї з вулиць на честь Новицьки.

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