  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Знаменитий німецький баскетболіст отримає американське громадянство

    • Розсилка
    Дірк Новицьки - Знаменитий німецький баскетболіст отримає американське громадянство
    Дірк Новицьки
    НБА

    Колишня зірка «Далласа» Дірк Новицьки почав процес набуття американського громадянства

    Колишня німецька зірка «Далласа» Дірк Новицьки та його дружина почали процес набуття американського громадянства. Про це інформує The Dallas Morning News.

    Процес набуття громадянства може розтягнутися в часі на 5 років.

    40-річний німецький форвард Дірк Новицьки 21 сезон виступав у НБА за «Даллас». Після останнього сезону-2018/19 він оголосив про завершення професіональної кар’єри.  

    Раніше у Далласі затвердили рішення про перейменування однієї з вулиць на честь Новицьки.

     Читайте також: Вулицю в Далласі назвуть на честь легендарного німецького баскетболіста
    Читайте також
    баскетбол НБА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ