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    «Зоря» розійшлася миром із загребським «Динамо» у товариському матчі

    Наступний матч на зборах «Зоря» проведе 24 січня
    «Зоря» і загребське «Динамо» не виявили сильнішого (1:1) в товариському матчі на зборах. За «Зорю» сьогодні зіграв ряд новачків - захисники Олександр Тимчик, Дмитро Литвин, Тимофій Сухар, хавбек Гаель Ондуа. Також ігрові хвилини отримали гравці молодіжки Олександр Авраменко та Михайло Шершень. Відносно матчу,
    • Сьогодні, 20:07
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    ФК Зоря. Фото:&nbsp;zarya-lugansk.com
    ФК Зоря. Фото: zarya-lugansk.com

    Наступний матч на зборах «Зоря» проведе 24 січня

    «Зоря» і загребське «Динамо» не виявили сильнішого (1:1) в товариському матчі на зборах.

    За «Зорю» сьогодні зіграв ряд новачків - захисники Олександр Тимчик, Дмитро Литвин, Тимофій Сухар, хавбек Гаель Ондуа. Також ігрові хвилини отримали гравці молодіжки Олександр Авраменко та Михайло Шершень.

    Відносно матчу, то команди обмінялися голами в першому таймі - у «Зорі» ударом з середньої відзначився Артем Громов.

    Також в українців був ряд моментів у другому таймі, але Гордієнко (двічі) і Кабаєв свої шанси не реалізували.

    Наступний матч на зборах «Зоря» проведе 24 січня. Суперником команди Юрія Вернидуба буде «Алмалик» з Узбекистану.

    Товариський матч

    «Зоря» - «Динамо» Загреб - 1:1

    Голи: Громов(38) – Гаврановіч(10)

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