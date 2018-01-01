«Зоря» розійшлася миром із загребським «Динамо» у товариському матчі

Наступний матч на зборах «Зоря» проведе 24 січня

«Зоря» і загребське «Динамо» не виявили сильнішого (1:1) в товариському матчі на зборах. За «Зорю» сьогодні зіграв ряд новачків - захисники Олександр Тимчик, Дмитро Литвин, Тимофій Сухар, хавбек Гаель Ондуа. Також ігрові хвилини отримали гравці молодіжки Олександр Авраменко та Михайло Шершень. Відносно матчу,



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ФК Зоря. Фото: zarya-lugansk.com

Наступний матч на зборах «Зоря» проведе 24 січня

«Зоря» і загребське «Динамо» не виявили сильнішого (1:1) в товариському матчі на зборах.

За «Зорю» сьогодні зіграв ряд новачків - захисники Олександр Тимчик, Дмитро Литвин, Тимофій Сухар, хавбек Гаель Ондуа. Також ігрові хвилини отримали гравці молодіжки Олександр Авраменко та Михайло Шершень.

Відносно матчу, то команди обмінялися голами в першому таймі - у «Зорі» ударом з середньої відзначився Артем Громов.

Також в українців був ряд моментів у другому таймі, але Гордієнко (двічі) і Кабаєв свої шанси не реалізували.

Наступний матч на зборах «Зоря» проведе 24 січня. Суперником команди Юрія Вернидуба буде «Алмалик» з Узбекистану.

Товариський матч

«Зоря» - «Динамо» Загреб - 1:1

Голи: Громов(38) – Гаврановіч(10)