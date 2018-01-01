«Зоря» зіграла внічию з «Аркою» у видовищному матчі

Цей спаринг став для «Зорі» останнім на першому зборі

«Зоря» розійшлася миром з польською «Аркою» (2:2) на зборах в Туреччині. «Зоря» знову провела два тайми в різних складах, задіявши двох гравців на перегляді - захисника Тимофія Сухаря і воротаря Луїса Феліпе, повідомляє офіційна прес-служба «Зорі». Поляки забили два швидкі голи вже на старті



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ФК Зоря. Фото: zarya-lugansk.com

Цей спаринг став для «Зорі» останнім на першому зборі

«Зоря» розійшлася миром з польською «Аркою» (2:2) на зборах в Туреччині.

«Зоря» знову провела два тайми в різних складах, задіявши двох гравців на перегляді - захисника Тимофія Сухаря і воротаря Луїса Феліпе, повідомляє офіційна прес-служба «Зорі».

Поляки забили два швидкі голи вже на старті матчу, але українці змогли відігратися - Луньов забив із середньою після пасу Громова, а Любенович замкнув простріл Кабаєва.

Цікаво, що по ходу матчу на полі кипіли пристрасті, і багато гравців «Зорі» заробили попередження, а Василь Прийма взагалі отримав пряму червону картку.

Цей спаринг став для «Зорі» останнім на першому зборі. Після нього команда ненадовго повернеться в Україну, а потім відправиться до Туреччини знову.

Перший офіційний матч у 2018 році підопічні Юрія Вернидуба проведуть 18 лютого проти «Карпат» в УПЛ.

Товариський матч

«Зоря» - «Арка» – 2:2

Голи: Луньов(29), Любеновіч(60) – Жебраковскі(2, 13)