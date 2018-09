Зрадник України боєць змішаних єдиноборств Крилов програв на турнірі у Москві (відео)

Микита програв Яну Блаховичу з Польщі

На першому турнірі UFC у Росії Микита Крилов зазнав дострокової поразки від Яна Блаховича.

Микита почав бій дуже активно та жорстко, він точно бив з ніг, а опісля провів успішний тейкдаун.

Поєдинок перейшов у партер, де Крилов добре відпрацював з положення зверху.

Блахович постарався піднятися, але «Шахтар», як називають Микиту, зміг прихопити його шию, однак у підсумку він виявився під своїм суперником.

У другому раунді Крилов почав знову активно бити ногами, але Блахович зміг його прихопити та знову успішно перевів бій у партер.

Поєдинок став більш затяжним, і біля сітки Ян зміг задушити свого суперника.

Поляк здобув четверту перемогу поспіль. Крилов же, повернувшись у UFC, перервав серію з чотирьох перемог.

GETS THE FINISH!@JanBlachowicz makes it four straight! #UFCMoscow pic.twitter.com/REZYEzJDou