Зрадник України боєць змішаних єдиноборств Крилов програв на турнірі у Москві (відео)
-
Розсилка
Микита програв Яну Блаховичу з Польщі
На першому турнірі UFC у Росії Микита Крилов зазнав дострокової поразки від Яна Блаховича.
Микита почав бій дуже активно та жорстко, він точно бив з ніг, а опісля провів успішний тейкдаун.
Поєдинок перейшов у партер, де Крилов добре відпрацював з положення зверху.
Блахович постарався піднятися, але «Шахтар», як називають Микиту, зміг прихопити його шию, однак у підсумку він виявився під своїм суперником.
У другому раунді Крилов почав знову активно бити ногами, але Блахович зміг його прихопити та знову успішно перевів бій у партер.
Поєдинок став більш затяжним, і біля сітки Ян зміг задушити свого суперника.
Поляк здобув четверту перемогу поспіль. Крилов же, повернувшись у UFC, перервав серію з чотирьох перемог.
GETS THE FINISH!@JanBlachowicz makes it four straight! #UFCMoscow pic.twitter.com/REZYEzJDou— UFC (@ufc) 15 сентября 2018 г.
Раніше повідомлялося, що Микита Крилов зрадив Україну та подав документи на отримання російського паспорта.