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    Зрадник України боєць змішаних єдиноборств Крилов програв на турнірі у Москві (відео)

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    Зрадник України боєць змішаних єдиноборств Крилов програв на турнірі у Москві (відео)

    Микита програв Яну Блаховичу з Польщі

    На першому турнірі UFC у Росії Микита Крилов зазнав дострокової поразки від Яна Блаховича.

    Микита почав бій дуже активно та жорстко, він точно бив з ніг, а опісля провів успішний тейкдаун.

    Поєдинок перейшов у партер, де Крилов добре відпрацював з положення зверху.

    Блахович постарався піднятися, але «Шахтар», як називають Микиту, зміг прихопити його шию, однак у підсумку він виявився під своїм суперником.

    У другому раунді Крилов почав знову активно бити ногами, але Блахович зміг його прихопити та знову успішно перевів бій у партер.

    Поєдинок став більш затяжним, і біля сітки Ян зміг задушити свого суперника.

    Поляк здобув четверту перемогу поспіль. Крилов же, повернувшись у UFC, перервав серію з чотирьох перемог.

    Раніше повідомлялося, що Микита Крилов зрадив Україну та подав документи на отримання російського паспорта.

    MMA єдиноборства
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