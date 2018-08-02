Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)



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Приваблива подруга футболіста частенько публікує в соціальних мережах фотографії на яких хвалиться ідеальною фігурою

Виявляється, півзахисник київського «Динамо» Олександр Андрієвський вміє не тільки віддавати гольові передачі, як це було в недавньому матчі з ФК «Львів», а й розбирається у жіночій красі.

Вже понад три роки хавбек «біло-блакитних» зустрічається з дівчиною на ім'я Валерія. приваблива подруга футболіста частенько публікує в соціальних мережах фотографії на яких хвалиться ідеальною фігурою і пухкими губами.

3 серпня в межах центрального поєдинку третього туру чемпіонату України київське «Динамо» зіграє проти донецького «Шахтаря».

Джерело: xsport.ua