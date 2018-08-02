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    Фото

    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)

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    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)

    Приваблива подруга футболіста частенько публікує в соціальних мережах фотографії на яких хвалиться ідеальною фігурою

    Виявляється, півзахисник київського «Динамо» Олександр Андрієвський вміє не тільки віддавати гольові передачі, як це було в недавньому матчі з ФК «Львів», а й розбирається у жіночій красі.

    Вже понад три роки хавбек «біло-блакитних» зустрічається з дівчиною на ім'я Валерія. приваблива подруга футболіста частенько публікує в соціальних мережах фотографії на яких хвалиться ідеальною фігурою і пухкими губами.

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    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)
    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)
    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)
    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)
    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)
    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)
    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)
    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)
    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)
    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)
    Дівчина хавбека «Динамо» від якої неможливо відірвати очей (фотогалерея)

    3 серпня в межах центрального поєдинку третього туру чемпіонату України київське «Динамо» зіграє проти донецького «Шахтаря».

    Джерело: xsport.ua

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