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    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії

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    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії

    Бій складається з трьох двохвилинний раундів, що закінчуються нокаутом або перемогою за очками

    Фотограф Джек Тейлор (Jack Taylor) зробив серію знімків, які проливають світло на жорстокий світ підпільних боксерських боїв в Манчестері. У таких поєдинках боксери б'ються без рукавичок і без шоломів.

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    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії
    Кривавий спорт. Як виглядають підпільні боксерські бої у Великобританії

    Бій складається з трьох двохвилинний раундів, що закінчуються нокаутом або перемогою за очками.

    Учасники нерідко отримують серйозні травми і розсічення, але вони йдуть на такий ризик, так як топ-бійці можуть заробити до £50 000 за один бій.

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