Медведенко запропонували скласти повноваження через критику федерації



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ФБУ надіслала лист Станіславу Медведенко, в якому просить зробити це добровільно

Член виконкому Федерації баскетболу України Станіслав Медведенко оприлюднив лист, отриманий від федерації, в якому його просять добровільно скласти повноваження шляхом подання відповідної заяви.



Основною причиною невдоволення названі неодноразові критичні висловлюваннями дворазового чемпіона НБА в ЗМІ на адресу федерації.



«Ось така цікава історія виходить. Коментар дам пізніше, а поки можете прочитати лист, який я сьогодні отримав від ФБУ », - підписав копію документа Медведенко на своїй сторінці у мережі Facebook.

Нагадаємо, колишній професійний баскетболіст, дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації (НБА), який грав на позиції важкого форварда, Станіслав Медведенко неодноразово в своїч інтерв’ю різним виданням ділився думками про розвиток баскетболу в Україні, де критикував чинного мера столиці України, а також президента Федерації баскетболу. За словами Медведенко Кличко постійно ігнорує зустрічі з ним і унеможливлює тим самим вирішення багатьох важливих питань.

Джерело: Sport.ua