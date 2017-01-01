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    Міс баскетболу-2017. Спокусливі фотографії найвродливіших баскетболісток з чемпіонату України

    ФБУ запропонувала читачам обрати найкрасивішу баскетболістку українського чемпіонату
    Федерація баскетболу України оголосила конкурс та відкрила голосування за найвродливішу баскетболістку 2017 року. Про це повідомляє прес-служба федерації. Участь у конкурсі беруть лише професійні гравчині, які виступають у жіночій Суперлізі та Вищій лізі. Заявки на участь у конкурсі подали 7 баскетболісток. Серед них Демченко Катерина, Дернова
    • Сьогодні, 07:38
    • Розсилка
    Олександра Чек. Фото: ФБУ
    Олександра Чек. Фото: ФБУ

    ФБУ запропонувала читачам обрати найкрасивішу баскетболістку українського чемпіонату

    Федерація баскетболу України оголосила конкурс та відкрила голосування за найвродливішу баскетболістку 2017 року.

    Про це повідомляє прес-служба федерації.

    Участь у конкурсі беруть лише професійні гравчині, які виступають у жіночій Суперлізі та Вищій лізі.

    Заявки на участь у конкурсі подали 7 баскетболісток.

    Серед них Демченко Катерина, Дернова Тетяна, Маляр-Белінська Світлана, Омобоогундже Сінтіа, Рижова Олена, Сугак Анна та Чек Олександра.

    Голосування триватиме до 10 січня.

    Пропонуємо вашій увазі фотографії претенденток:

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    Демченко Катерина (Київ-Баскет, форвард, №33)
    Демченко Катерина
    Дернова Тетяна (Каліпсо, захисник, №27)
    Дернова Тетяна (Каліпсо, захисник, №27)
    Маляр-Белінська Світлана (Козачка, форвард, №13)
    Маляр-Белінська Світлана (Козачка, форвард, №13)
    Омобоогундже Сінтіа( Вінницькі Блискавки, центрва, №8)
    Омобоогундже Сінтіа( Вінницькі Блискавки, центрва, №8)
    Рижова Олена (Динамо, форвард, №25)
    Рижова Олена (Динамо, форвард, №25)
    Сугак Анна (Інтерхім, форвард, №11)
    Сугак Анна (Інтерхім, форвард, №11)
    Чек Олександра (ХАІ, центрова, №13)
    Чек Олександра (ХАІ, центрова, №13)

    баскетбол
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