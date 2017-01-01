Міс баскетболу-2017. Спокусливі фотографії найвродливіших баскетболісток з чемпіонату України
- Сьогодні, 07:38
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Олександра Чек. Фото: ФБУ
ФБУ запропонувала читачам обрати найкрасивішу баскетболістку українського чемпіонату
Федерація баскетболу України оголосила конкурс та відкрила голосування за найвродливішу баскетболістку 2017 року.
Про це повідомляє прес-служба федерації.
Участь у конкурсі беруть лише професійні гравчині, які виступають у жіночій Суперлізі та Вищій лізі.
Заявки на участь у конкурсі подали 7 баскетболісток.
Серед них Демченко Катерина, Дернова Тетяна, Маляр-Белінська Світлана, Омобоогундже Сінтіа, Рижова Олена, Сугак Анна та Чек Олександра.
Голосування триватиме до 10 січня.
Пропонуємо вашій увазі фотографії претенденток: