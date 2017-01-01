Міс баскетболу-2017. Спокусливі фотографії найвродливіших баскетболісток з чемпіонату України

ФБУ запропонувала читачам обрати найкрасивішу баскетболістку українського чемпіонату

Федерація баскетболу України оголосила конкурс та відкрила голосування за найвродливішу баскетболістку 2017 року. Про це повідомляє прес-служба федерації. Участь у конкурсі беруть лише професійні гравчині, які виступають у жіночій Суперлізі та Вищій лізі. Заявки на участь у конкурсі подали 7 баскетболісток. Серед них Демченко Катерина, Дернова