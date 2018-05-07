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    Обирайте найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу (фотогалерея)

    Маємо 7 претенденток на перемогу
    Федерація баскетболу України оголошує конкурс для поціновувачів краси. Обираємо найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу. Клуби представили по одній дівчині для участі у цьому конкурсі. За умовами конкурсу дівчата мали надіслати декілька фотографій, з яких одна обов’язково на ігровому
    • Сьогодні, 08:03
    • Розсилка
    Дар'я Постнікова. Будівельник
    Дар'я Постнікова. Будівельник

    Маємо 7 претенденток на перемогу

    Федерація баскетболу України оголошує конкурс для поціновувачів краси. Обираємо найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу.

    Клуби представили по одній дівчині для участі у цьому конкурсі. За умовами конкурсу дівчата мали надіслати декілька фотографій, з яких одна обов’язково на ігровому майданчику.

    Ну а після перегляду всіх фото - можна лишити свій голос за фаворитку.

    Відтак, маємо 7 претенденток на перемогу.

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    Самохіна Ольга. Запоріжжя-ZOG
    Самохіна Ольга. Запоріжжя-ZOG
    Самохіна Ольга. Запоріжжя-ZOG
    Анастасія Давиденко. Черкаські Мавпи
    Анастасія Давиденко. Черкаські Мавпи
    Анастасія Давиденко. Черкаські Мавпи
    Федоріщева Анна. Дніпро
    Федоріщева Анна. Дніпро
    Федоріщева Анна. Дніпро
    Дар'я Постнікова. Будівельник
    Дар'я Постнікова. Будівельник
    Дар'я Постнікова. Будівельник
    Анастасія Черчилль. МБК Миколаїв
    Анастасія Черчилль. МБК Миколаїв
    Анастасія Черчилль. МБК Миколаїв
    Ольга Голуб. Авантаж-Політехнік
    Ольга Голуб. Авантаж-Політехнік
    Ольга Голуб. Авантаж-Політехнік
    Чернієнко Юлія. БІПА-Одеса
    Чернієнко Юлія. БІПА-Одеса

    З етичних міркувань, по за голосуванням залишилася черлідерка з Южного, адже у «Хіміка» юнацька група підтримки.

    Проголосувати можна за цим посиланням.

    чемпіонат України баскетбол
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