Обирайте найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу (фотогалерея)

Маємо 7 претенденток на перемогу

Федерація баскетболу України оголошує конкурс для поціновувачів краси. Обираємо найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу. Клуби представили по одній дівчині для участі у цьому конкурсі. За умовами конкурсу дівчата мали надіслати декілька фотографій, з яких одна обов’язково на ігровому



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Дар'я Постнікова. Будівельник

Маємо 7 претенденток на перемогу

Федерація баскетболу України оголошує конкурс для поціновувачів краси. Обираємо найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу.

Клуби представили по одній дівчині для участі у цьому конкурсі. За умовами конкурсу дівчата мали надіслати декілька фотографій, з яких одна обов’язково на ігровому майданчику.

Ну а після перегляду всіх фото - можна лишити свій голос за фаворитку.

Відтак, маємо 7 претенденток на перемогу.

З етичних міркувань, по за голосуванням залишилася черлідерка з Южного, адже у «Хіміка» юнацька група підтримки.

Проголосувати можна за цим посиланням.