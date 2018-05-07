Обирайте найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу (фотогалерея)
- Сьогодні, 08:03
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Дар'я Постнікова. Будівельник
Маємо 7 претенденток на перемогу
Федерація баскетболу України оголошує конкурс для поціновувачів краси. Обираємо найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу.
Клуби представили по одній дівчині для участі у цьому конкурсі. За умовами конкурсу дівчата мали надіслати декілька фотографій, з яких одна обов’язково на ігровому майданчику.
Ну а після перегляду всіх фото - можна лишити свій голос за фаворитку.
Відтак, маємо 7 претенденток на перемогу.
З етичних міркувань, по за голосуванням залишилася черлідерка з Южного, адже у «Хіміка» юнацька група підтримки.
Проголосувати можна за цим посиланням.