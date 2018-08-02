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    Фото

    Офіційно. «Динамо» підписало контракт із бразильським півзахисником «Сантоса» (фотогалерея)

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    Вітор Буено. Фото: ФК Динамо - Офіційно. «Динамо» підписало контракт із бразильським півзахисником «Сантоса» (фотогалерея)
    Вітор Буено. Фото: ФК Динамо

    Буено виступатиме за «Динамо» протягом найближчих двох сезонів

    ФК «Динамо» Київ та бразильський ФК «Сантос» досягли угоди про оренду 23-річного бразильського півзахисника Вітора Буено.

    Буено виступатиме за «Динамо» протягом найближчих двох сезонів – 2018/2019 та 2019/2020, інформує прес-служба київського клубу.

    У новому клубі Буено виступатиме з 20-м номером на ігровій формі.

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    Офіційно. «Динамо» підписало контракт із бразильським півзахисником «Сантоса» (фотогалерея)
    Офіційно. «Динамо» підписало контракт із бразильським півзахисником «Сантоса» (фотогалерея)
    Офіційно. «Динамо» підписало контракт із бразильським півзахисником «Сантоса» (фотогалерея)
    Офіційно. «Динамо» підписало контракт із бразильським півзахисником «Сантоса» (фотогалерея)
    Офіційно. «Динамо» підписало контракт із бразильським півзахисником «Сантоса» (фотогалерея)
    Офіційно. «Динамо» підписало контракт із бразильським півзахисником «Сантоса» (фотогалерея)
    Офіційно. «Динамо» підписало контракт із бразильським півзахисником «Сантоса» (фотогалерея)
    fcdynamo.kiev.ua

    Вітор Буено Фрезарін народився 5 вересня 1994 року у бразильському місті Монті-Алту, в штаті Сан-Паулу.

    Вітор розпочав займатись футболом у клубі «Монте Азул», з якого 2011 року перейшов до «Байї». У 2013 році він приєднався до «Ботафогу Сан-Паулу», де грав за молодіжну команду до 20 років.

    На професійному рівні Буено дебютував 25 січня 2014 року за «Ботафогу Сан-Паулу» в матчі Ліги Пауліста проти команди «Пауліста». Усього за два роки він провів 11 матчів у чемпіонаті штату і забив два голи.

    26 травня 2015 року Буено був відданий в оренду до «Сантосу» - триразового володаря Кубка Лібертадорес та восьмиразового чемпіона Бразилії. Фрезарін дебютував за свій новий клуб у матчі бразильської Серії А 17 вересня 2015 року в матчі проти «Атлетіко Мінейро», а 6 грудня того ж року забив свій перший гол у вищому дивізіоні Бразилії в грі проти «Атлетіко Паранаенсе».

    18 травня 2016 року Вітор підписав повноцінний контракт з «Сантосом» до 2020 року. Того ж сезону Буено став основним гравцем команди і забив 10 голів у 33 матчах Серії А, ставши з «Сантосом» віце-чемпіоном Бразилії.

    9 березня 2017 року Буено дебютував у Кубку Лібертадорес у матчі проти «Спортінг Крістал», але 1 липня отримав травму коліна у грі з «Атлетіко Гояніенсе» і залишився поза грою на 8 місяців.

    Буено повернувся на поле 14 лютого 2018 року, зігравши останні десять хвилин у домашній грі проти «Сан-Каетано». В цілому у 2018-му Вітор відіграв за «Сантос» дев'ять зустрічей – п'ять у чемпіонаті Бразилії та чотири у Кубку Лібертадорес.

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