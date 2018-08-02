Офіційно. «Динамо» підписало контракт із бразильським півзахисником «Сантоса» (фотогалерея)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вітор Буено. Фото: ФК Динамо

Буено виступатиме за «Динамо» протягом найближчих двох сезонів

ФК «Динамо» Київ та бразильський ФК «Сантос» досягли угоди про оренду 23-річного бразильського півзахисника Вітора Буено.

Буено виступатиме за «Динамо» протягом найближчих двох сезонів – 2018/2019 та 2019/2020, інформує прес-служба київського клубу.

У новому клубі Буено виступатиме з 20-м номером на ігровій формі.

Вітор Буено Фрезарін народився 5 вересня 1994 року у бразильському місті Монті-Алту, в штаті Сан-Паулу.

Вітор розпочав займатись футболом у клубі «Монте Азул», з якого 2011 року перейшов до «Байї». У 2013 році він приєднався до «Ботафогу Сан-Паулу», де грав за молодіжну команду до 20 років.

На професійному рівні Буено дебютував 25 січня 2014 року за «Ботафогу Сан-Паулу» в матчі Ліги Пауліста проти команди «Пауліста». Усього за два роки він провів 11 матчів у чемпіонаті штату і забив два голи.

26 травня 2015 року Буено був відданий в оренду до «Сантосу» - триразового володаря Кубка Лібертадорес та восьмиразового чемпіона Бразилії. Фрезарін дебютував за свій новий клуб у матчі бразильської Серії А 17 вересня 2015 року в матчі проти «Атлетіко Мінейро», а 6 грудня того ж року забив свій перший гол у вищому дивізіоні Бразилії в грі проти «Атлетіко Паранаенсе».

18 травня 2016 року Вітор підписав повноцінний контракт з «Сантосом» до 2020 року. Того ж сезону Буено став основним гравцем команди і забив 10 голів у 33 матчах Серії А, ставши з «Сантосом» віце-чемпіоном Бразилії.

9 березня 2017 року Буено дебютував у Кубку Лібертадорес у матчі проти «Спортінг Крістал», але 1 липня отримав травму коліна у грі з «Атлетіко Гояніенсе» і залишився поза грою на 8 місяців.

Буено повернувся на поле 14 лютого 2018 року, зігравши останні десять хвилин у домашній грі проти «Сан-Каетано». В цілому у 2018-му Вітор відіграв за «Сантос» дев'ять зустрічей – п'ять у чемпіонаті Бразилії та чотири у Кубку Лібертадорес.