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    ПСЖ заявив на турнір U-12 кремезного гравця, який кумедно виділявся на полі (фото)

    Користувачі соцмереж припускають, що форвард ПСЖ значно старший свого віку
    12-річний гравець Парі Сен-Жермен Бітшіабу Ель-Чадайле виділявся на турнірі La Liga Promises в Іспанії. Під час матчу проти однолітків з Атлетіко Ель-Чадайле помітно виділявся на полі, адже був набагато вищим від своїх суперників і навіть арбітра. Користувачі соцмереж вже припускають, що форвард ПСЖ значно старший свого віку. Відзначимо, що
    • Сьогодні, 17:17
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    <span>ПСЖ U-12</span>
    ПСЖ U-12

    Користувачі соцмереж припускають, що форвард ПСЖ значно старший свого віку

    12-річний гравець Парі Сен-Жермен Бітшіабу Ель-Чадайле виділявся на турнірі La Liga Promises в Іспанії.

    Під час матчу проти однолітків з Атлетіко Ель-Чадайле помітно виділявся на полі, адже був набагато вищим від своїх суперників і навіть арбітра. Користувачі соцмереж вже припускають, що форвард ПСЖ значно старший свого віку.

    Відзначимо, що наявність такого кремезного хлопця не допомогла ПСЖ уникнути поразки від «Атлетіко» з рахунком 2:3.

    Джерело: Футбол 24

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