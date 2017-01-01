ПСЖ заявив на турнір U-12 кремезного гравця, який кумедно виділявся на полі (фото)
- Сьогодні, 17:17
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ПСЖ U-12
Користувачі соцмереж припускають, що форвард ПСЖ значно старший свого віку
12-річний гравець Парі Сен-Жермен Бітшіабу Ель-Чадайле виділявся на турнірі La Liga Promises в Іспанії.
Під час матчу проти однолітків з Атлетіко Ель-Чадайле помітно виділявся на полі, адже був набагато вищим від своїх суперників і навіть арбітра. Користувачі соцмереж вже припускають, що форвард ПСЖ значно старший свого віку.
Відзначимо, що наявність такого кремезного хлопця не допомогла ПСЖ уникнути поразки від «Атлетіко» з рахунком 2:3.
The PSG U12’s team...no way number 20 is under 12 years old pic.twitter.com/zg7iezPITr— ODDSbible (@ODDSbible) 30 декабря 2017 г.
Джерело: Футбол 24