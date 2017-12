ПСЖ заявив на турнір U-12 кремезного гравця, який кумедно виділявся на полі (фото)

Користувачі соцмереж припускають, що форвард ПСЖ значно старший свого віку

12-річний гравець Парі Сен-Жермен Бітшіабу Ель-Чадайле виділявся на турнірі La Liga Promises в Іспанії.

Під час матчу проти однолітків з Атлетіко Ель-Чадайле помітно виділявся на полі, адже був набагато вищим від своїх суперників і навіть арбітра. Користувачі соцмереж вже припускають, що форвард ПСЖ значно старший свого віку.

Відзначимо, що наявність такого кремезного хлопця не допомогла ПСЖ уникнути поразки від «Атлетіко» з рахунком 2:3.

The PSG U12’s team...no way number 20 is under 12 years old pic.twitter.com/zg7iezPITr