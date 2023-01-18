Україну зобразили без Криму: на чемпіонаті Європи з ралі стався скандал (фото)

Чемпіонат Європи з ралі проходить під егідою Міжнародної автомобільної федерації (ФІА)

Сайт чемпіонату Європи з ралі (ERC) оприлюднив мапу, на якій Україна зображена без Криму.

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На інфографіці позначені дати змагань у 2023 році, проте відсутній Крим у складі України. Також на мапі відсутня Данія.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі «Громадському телебаченню» повідомив, що «посольству доручили розібратися».

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Чемпіонат Європи з ралі проходить під егідою Міжнародної автомобільної федерації (ФІА).

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ФІА повідомила, що росіяни та білоруси можуть брати участь у змаганнях під нейтральним прапором та лише після визнання солідарності з українцями.