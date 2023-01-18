Україну зобразили без Криму: на чемпіонаті Європи з ралі стався скандал (фото)
Чемпіонат Європи з ралі проходить під егідою Міжнародної автомобільної федерації (ФІА)
Сайт чемпіонату Європи з ралі (ERC) оприлюднив мапу, на якій Україна зображена без Криму.
На інфографіці позначені дати змагань у 2023 році, проте відсутній Крим у складі України. Також на мапі відсутня Данія.
Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі «Громадському телебаченню» повідомив, що «посольству доручили розібратися».
Чемпіонат Європи з ралі проходить під егідою Міжнародної автомобільної федерації (ФІА).
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ФІА повідомила, що росіяни та білоруси можуть брати участь у змаганнях під нейтральним прапором та лише після визнання солідарності з українцями.
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