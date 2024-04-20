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Артем Пивоваров збирає Палац спорту рекордні три дні поспіль (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Артем Пивоваров збирає Палац спорту рекордні три дні поспіль (відео)
Пивоваров стане першим українським артистом за часів Незалежності, який зібрав київський Палац спорту три дні поспіль
фото з відкритих джерел

Пивоваров вирішив встановити рекорд українському шоу-бізнесі

Український співак Артем Пивоваров 19, 20 і 22 квітня виступає зі сольними концертами в київському Палаці спорту на підтримку Збройних сил України.

Таким чином виконавець стане першим українським артистом за часів Незалежності, який зібрав так багато глядачів.

«І навіть у складні часи ми маємо єднатися. Маємо бути підтримкою один для одного. Останній раз палац спорту в Києві три дні поспіль збирав лише один артист в нашій країні. Це було 25 років тому і це був, на жаль, «артист» з країни, яка напала на нас 10 років тому. Ми маємо змінювати історію і робити це вже сьогодні», – сказав Пивоваров на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами співака, зібрані на концерті кошти будуть спрямовані на придбання речей, що допоможуть воїнам у боротьбі за свободу та майбутнє України.

Нагадаємо, що українська співачка Оля Полякова у себе на сторінці в Instagram анонсувала новий проєкт: «Польова кухня». За словами артистки, коли у відповідь на її кулінарні відео їй написали військові і попросили приготувати щось смачненьке і для них, вона вирішила «зробити дещо більше». Проте українці неоднозначно відреагували на креатив артистки.

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Теги: співак Артем Пивоваров концерт

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