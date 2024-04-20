Артем Пивоваров збирає Палац спорту рекордні три дні поспіль (відео)

Пивоваров вирішив встановити рекорд українському шоу-бізнесі

Український співак Артем Пивоваров 19, 20 і 22 квітня виступає зі сольними концертами в київському Палаці спорту на підтримку Збройних сил України.

Таким чином виконавець стане першим українським артистом за часів Незалежності, який зібрав так багато глядачів.

«І навіть у складні часи ми маємо єднатися. Маємо бути підтримкою один для одного. Останній раз палац спорту в Києві три дні поспіль збирав лише один артист в нашій країні. Це було 25 років тому і це був, на жаль, «артист» з країни, яка напала на нас 10 років тому. Ми маємо змінювати історію і робити це вже сьогодні», – сказав Пивоваров на своїй сторінці в інстаграмі.

За словами співака, зібрані на концерті кошти будуть спрямовані на придбання речей, що допоможуть воїнам у боротьбі за свободу та майбутнє України.

Нагадаємо, що українська співачка Оля Полякова у себе на сторінці в Instagram анонсувала новий проєкт: «Польова кухня». За словами артистки, коли у відповідь на її кулінарні відео їй написали військові і попросили приготувати щось смачненьке і для них, вона вирішила «зробити дещо більше». Проте українці неоднозначно відреагували на креатив артистки.