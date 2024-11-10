Готель на Філіппінах у формі півня потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Готель-півень може привабити до місцини велику кількість туристів

Готель на Філіппінах потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільша будівля, збудована у вигляді півня. Про це пише Hotel Management Network.

Готель, розташований у мальовничій місцевості Західного Негросу, має 15 сучасних номерів з кондиціонерами та затишними інтер'єрами.

«Готель під назвою Manok ni Cano Gwapo розташований на території курорту Campuestohan Highland у місті Талісей, Західний Негрос, і стоїть на вражаючій висоті 34,931 метра», – йдеться у публікації.

Будівництво готелю у формі півня почалося 10 червня 2023 року і завершилося 8 вересня 2024 року після 456 днів робіт.

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Засновник курорту Рікардо Кано Гвапо Тан розповів, що його ідея полягала у створенні незвичайної будівлі, яка б змогла привернути увагу та викликати захоплення у гостей. «Ми прагнули створити щось унікальне, щоб наші відвідувачі могли насолоджуватися не лише комфортом, а й естетичним сприйняттям», – наголосив він.

Готель увійшов до Книги рекордів Гіннеса

Крім своєї розважальної функції, форма будівлі у вигляді півня є даниною поваги до місцевої культури та традицій. Тан наголосив на значущості цього птаха в індустрії розведення дичини, яка підтримує мільйони жителів Філіппін.

«Півень уособлює спокій та владу, відображаючи силу та характер нашого народу», – додав чоловік.

Нагадаємо, Туреччина планує відмовитись від популярного формату відпочинку. Бізнесмени Туреччини припускають, що в майбутньому може стати менше готелів, які працюють за системою «все включено» (all inclusive) через її неефективність. Про це газеті Türkiye розповів один із членів Асоціації молодих підприємців Анкари Мустафа Коркутата.