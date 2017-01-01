Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
- Сьогодні, 07:37
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Денис Берінчик та Олег Маліновський провели спільне тренування у Буковелі
16 грудня на Льодовій арені ТРЦ «Термінал» у межах боксерського шоу компанії братів Кличків Денис Берінчик (7-0-0, 4 КО) проведе перший титульний поєдинок у професійній кар'єрі.
Його суперником стане представник філіппінської школи боксу Аллан «El Matador» Валлеспін (11-1-0, 8 КО).
На кону стоятиме вакантний пояс WBO Oriental у легкій вазі, йдеться у прес-релізі «K2 Promotions Ukraine», який отримав «Главком».
У другому головному поєдинку вечора Олегу Маліновському (21-0-0, 5 КО) належить захист титулу чемпіона Європи WBO у напівлегкій вазі проти Девіда Берни (13-1-0, 12 КО) з Угорщини.
Наразі обидва боксери проходять підготовку тренувальному таборі у Буковелі.
Вашій увазі фотогалерея одного зі спільних тренувань Берінчика та Маліновського: