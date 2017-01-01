Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)

Денис Берінчик та Олег Маліновський провели спільне тренування у Буковелі

16 грудня на Льодовій арені ТРЦ «Термінал» у межах боксерського шоу компанії братів Кличків Денис Берінчик (7-0-0, 4 КО) проведе перший титульний поєдинок у професійній кар'єрі. Його суперником стане представник філіппінської школи боксу Аллан «El Matador» Валлеспін (11-1-0, 8 КО). На кону стоятиме вакантний пояс WBO