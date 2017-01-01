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    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)

    Денис Берінчик та Олег Маліновський провели спільне тренування у Буковелі
    16 грудня на Льодовій арені ТРЦ «Термінал» у межах боксерського шоу компанії братів Кличків Денис Берінчик (7-0-0, 4 КО) проведе перший титульний поєдинок у професійній кар'єрі. Його суперником стане представник філіппінської школи боксу Аллан «El Matador» Валлеспін (11-1-0, 8 КО). На кону стоятиме вакантний пояс WBO
    • Сьогодні, 07:37
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    Денис Берінчик та Олег Маліновський провели спільне тренування у Буковелі

    16 грудня на Льодовій арені ТРЦ «Термінал» у межах боксерського шоу компанії братів Кличків Денис Берінчик (7-0-0, 4 КО) проведе перший титульний поєдинок у професійній кар'єрі.

    Його суперником стане представник філіппінської школи боксу Аллан «El Matador» Валлеспін (11-1-0, 8 КО).

    На кону стоятиме вакантний пояс WBO Oriental у легкій вазі, йдеться у прес-релізі «K2 Promotions Ukraine», який отримав «Главком».

    У другому головному поєдинку вечора Олегу Маліновському (21-0-0, 5 КО) належить захист титулу чемпіона Європи WBO у напівлегкій вазі проти Девіда Берни (13-1-0, 12 КО) з Угорщини.

    Наразі обидва боксери проходять підготовку тренувальному таборі у Буковелі.

    Вашій увазі фотогалерея одного зі спільних тренувань Берінчика та Маліновського:

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    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)
    Спільне тренування відомих українських боксерів перед титульними поєдинками (фотогалерея)

    бокс українці
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