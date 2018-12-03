У Києві попрощалися зі знаменитим футболістом «Динамо» Віктором Матвієнком. Фотогалерея



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Матвієнка поховали у столиці України

Минулого тижня «динамівська» сім’я втратила відразу двох видатних своїх футболістів.

Спочатку пішов із життя у Брістолі (штат Коннектикут, США) Віктор Ізраїлевич Каневський, якому було 82 роки, інформує офіційний сайт київського клубу.

Корінний киянин – капітан київського «Динамо» зразка 1961 року, команди, яка першою з немосковських виграла чемпіонат СРСР.

З 1955 по 1964 роки Каневський провів у складі «біло-синіх» 207 матчів у чемпіонаті та Кубку СРСР, забив 85 м'ячів. Він був єдиним киянином, який виступав за збірну СРСР на чемпіонаті світу 1962 року.

Після завершення кар'єри працював тренером у запорізькому «Металурзі», харківському «Авангарді» («Металісті»), «Буковині», «Пахтакорі», «Дніпрі», ірпінському «Динамо», «Таврії», юнацькій збірній УРСР. 1987-го року виїхав до США, де і прожив до останніх днів.

А вже за кілька днів на 71-му році пішов із життя знаменитий футболіст київського клубу 70-х Віктор Матвієнко.

1 грудня на стадіоні «Олімпійський» відбулася панахида та прощання з видатним захисником «біло-синіх», який у складі «Динамо» з 1970 до 1977 року став чотириразовим чемпіоном СРСР, а також вигравав Кубок СРСР, Кубок Кубків і Суперкубок УЄФА.

Попрощатися з партнером по команді, другом та товаришем прийшли славетні ветерани «Динамо», збірних СРСР і України, футболісти, тренери, журналісти і прості вболівальники.

Після громадянської панахиди Віктора Матвієнка поховали на ділянці 42А центральної алеї Байкового кладовища.