Охорона президента перемогла на Чемпіонаті світу Bodyguard-2018 (фотогалерея)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: do.gov.ua

За перемогу й звання чемпіонів змагались найкращі професійні охоронці з 10 країн світу

У понеділок, 24 вересня, команда Управління державної охорони України стала переможцем ІХ Чемпіонату світу з багатоборства тілоохоронців «Bodyguard-2018», що проходив 22 – 24 вересня у Грузії.

Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони України.

За перемогу й звання чемпіонів змагались найкращі охоронці з 10 країн світу: України, Німеччини, Білорусі, Молдови, Болгарії, Грузії, Румунії, Китаю, Казахстану та Йорданії.

За результатами безкомпромісної боротьби обидві команди, які представляли Управління державної охорони України, потрапили в четвірку лідерів: перше місце завоювала збірна команда УДО України, третє місце розділили між собою служба безпеки Президента України та команда Грузії, які поступились лише кількома балами команді Молдови з її другим місцем.

Упродовж трьох днів професійні охоронці змагались у наданні першої домедичної допомоги і евакуації охоронюваної особи, техніці пішого супроводу, демонстрації прийомів рукопашного бою, стрільбі, подоланні смуги перешкод на автомобілі та пошуку вибухових пристроїв у транспортному засобі.