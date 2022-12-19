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В Обухові «Шахед» влучив у житловий будинок: виникла пожежа (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
В Обухові «Шахед» влучив у житловий будинок: виникла пожежа (фото)
«Шахеди» атакують Київську область
фото ілюстрітивне

Вночі Київщина опинилась під бстрілами іранських «дронів-камікадзе»

Рашисти вночі 19 грудня тероризували мирні українські міста. Місцеві пабліки повідомляли про активність в українському повітряному просторі іранських «Шахедів».

«Шахеди» на низьких висотах рухалися вздовж Дніпра в напрямку Києва. Місцеві пабліки повідомляють про пожежу в Обухові: «дрон-камікадзе» влучив у житловий будинок.

В Обухові «Шахед» влучив у житловий будинок: виникла пожежа (фото) фото 1

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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Теги: війна Київщина Україна обстріл

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