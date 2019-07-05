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    Фото

    Вболівальник тенісистки Бушар зробив татуювання з її обличчям

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    Вболівальник тенісистки Бушар зробив татуювання з її обличчям

    «Для мене честь завжди носити Джині на шкірі»

    Шанувальник фіналістки «Вімблдону» 2014 року Ежені Бушар виклав в твіттері фотографію татуювання з її обличчям.

    «Для мене честь завжди носити Джині на шкірі. Наступного місяця ми її закінчимо. Виглядає приголомшливо. Ти можеш собою пишатися, Джині», - написав чоловік.

    Бушар побачила цей пост і відповіла: «Вона справжня?!?!»

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