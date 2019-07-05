Вболівальник тенісистки Бушар зробив татуювання з її обличчям
«Для мене честь завжди носити Джині на шкірі»
Шанувальник фіналістки «Вімблдону» 2014 року Ежені Бушар виклав в твіттері фотографію татуювання з її обличчям.
«Для мене честь завжди носити Джині на шкірі. Наступного місяця ми її закінчимо. Виглядає приголомшливо. Ти можеш собою пишатися, Джині», - написав чоловік.
For me it is an honor to wear @geniebouchard under my skin forever. Next month i will finished. Looks stunning. You can be proud about your self Genie. pic.twitter.com/8guz9B3swC— Genie Fan (@sacci27) 4 июля 2019 г.
Бушар побачила цей пост і відповіла: «Вона справжня?!?!»