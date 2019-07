Вболівальник тенісистки Бушар зробив татуювання з її обличчям

«Для мене честь завжди носити Джині на шкірі»

Шанувальник фіналістки «Вімблдону» 2014 року Ежені Бушар виклав в твіттері фотографію татуювання з її обличчям.

«Для мене честь завжди носити Джині на шкірі. Наступного місяця ми її закінчимо. Виглядає приголомшливо. Ти можеш собою пишатися, Джині», - написав чоловік.

For me it is an honor to wear @geniebouchard under my skin forever. Next month i will finished. Looks stunning. You can be proud about your self Genie. pic.twitter.com/8guz9B3swC