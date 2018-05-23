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    Визначено найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу (фото)

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    Визначено найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу (фото)

    В цьогорічному конкурсі приймало участь сім дівчат від різних баскетбольних клубів

    Анастасія Давиденко - переможниця конкурсу «Міс Чирлідер - 2018», тож слідом за чемпіонськими медалями до Черкас відправляється і звання найкрасивішої дівчини групи підтримки. 

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    В цьогорічному конкурсі взяло участь сім дівчат від різних баскетбольних клубів Суперліги України з баскетболу.

    Самохіна Ольга. «Запоріжжя», «Анастасія Давиденко. «Черкаські Мавпи», Федоріщева Анна. «Дніпро», Дар'я Постнікова. «Будівельник», Анастасія Черчилль. МБК «Миколаїв», Ольга Голуб. «Авантаж-Політехнік», Чернієнко Юлія. «БІПА-Одеса».

    Голосування за переможницю тривало впродовж двох тижнів. За цей час вболівальники віддали близько 11 тисяч своїх голосів за всіх учасниць.

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    Визначено найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу (фото)
    Визначено найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу (фото)
    Визначено найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу (фото)


    Різні конкурсантки займали лідерські позиції впродовж всього терміну голосування, проте найбільшу кількість голосів, а саме 2800 набрала Анастасія Давиденко з Черкас.

    Віце-міс стала Федоріщева Анна з Дніпра з результатом у 2500 голосів. 

    баскетбол
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