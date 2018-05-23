Визначено найвродливішу дівчину з груп підтримки команд Суперліги України з баскетболу (фото)

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В цьогорічному конкурсі приймало участь сім дівчат від різних баскетбольних клубів

Анастасія Давиденко - переможниця конкурсу «Міс Чирлідер - 2018», тож слідом за чемпіонськими медалями до Черкас відправляється і звання найкрасивішої дівчини групи підтримки.

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

В цьогорічному конкурсі взяло участь сім дівчат від різних баскетбольних клубів Суперліги України з баскетболу.

Самохіна Ольга. «Запоріжжя», «Анастасія Давиденко. «Черкаські Мавпи», Федоріщева Анна. «Дніпро», Дар'я Постнікова. «Будівельник», Анастасія Черчилль. МБК «Миколаїв», Ольга Голуб. «Авантаж-Політехнік», Чернієнко Юлія. «БІПА-Одеса».

Голосування за переможницю тривало впродовж двох тижнів. За цей час вболівальники віддали близько 11 тисяч своїх голосів за всіх учасниць.





Різні конкурсантки займали лідерські позиції впродовж всього терміну голосування, проте найбільшу кількість голосів, а саме 2800 набрала Анастасія Давиденко з Черкас.

Віце-міс стала Федоріщева Анна з Дніпра з результатом у 2500 голосів.