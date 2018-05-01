«Черкаські Мавпи» сенсаційно вперше в історії стали чемпіонами України з баскетболу

Команда Максима Міхельсона всуху перемогла «Дніпро» у фінальній серії

Господарі почали матч з ривка 9:2, підбадьоривши переповнену арену триочковими Кольченка та Девіса, а також ефектним данком у виконанні американця. «Дніпро» зусиллями Тимофеєнка швидко скоротив відставання до мінімального, на що Міхельсон відреагував тайм-аутом. Після «хвилини» господарі продовжили гнути свою лінію, а два



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Фото ФБУ

Команда Максима Міхельсона всуху перемогла «Дніпро» у фінальній серії

Господарі почали матч з ривка 9:2, підбадьоривши переповнену арену триочковими Кольченка та Девіса, а також ефектним данком у виконанні американця. «Дніпро» зусиллями Тимофеєнка швидко скоротив відставання до мінімального, на що Міхельсон відреагував тайм-аутом.

Після «хвилини» господарі продовжили гнути свою лінію, а два точних триочкових від Кобця дозволили «Мавпам» отримати двозначну перевагу вже у першій чверті.

Головною проблемою «Дніпра» у дебюті стали сім втрат – неприпустимі цифри для матчу такого рівня, а перший вихід у фінальній серії Загреби не приніс гостям жодних дивідендів у «фарбі».

«Мавпи» знайшли свою гру та відмінно грали в атаці на пік-н-ролах. При цьому господарі продовжували покращувати свої кидкові показники, реалізувавши більше 50% триочкових за стартові 20 хвилин.

«Дніпро» ж, навпаки, не міг реалізувати ні легкі кидки з «фарби», ні влучити з-за дуги. Як підсумок, +17 для «Мавп» уже після першої половини матчу, головними героями якої стали Кобець і Девіс, який відмінно відпрацював на щитах, набравши 12 очок за половину.

Фото ФБУ

«Дніпро» стабілізував гру після великої перерви, налагодив гру в нападі та скоротив відставання до 10 очок. Однак неймовірно важливі дальні влучання від Кольченка та Беллфілда знову відкинули гостей у рахунку. Команда Журавльова виграла третю чверть, проте виграла з незначною перевагою – у «Мавп» залишилися солідні 13 очок переваги перед останнім відрізком гри.

«Дніпро» знову дав надію своїм фанатам, оформивши ривок 7:1 за дві з половиною хвилини стартової чверті та швидко скоротивши відставання до 7 очок. Однак наблизитися до суперника більше гості так і не зуміли.

«Дніпро» продовжував не реалізовувати свої кидки – у тому числі вільні з-за дуги, а «Мавпи» майже не давали збоїв у захисті, і, хоч вже і не з такою легкістю, як у першій половині, але продовжували набирати очки. Фактично крапку у цьому матчі, серії та сезоні поставив вихованець черкаського баскетболу Олександр Кобець, який реалізував триочковий кидок за 1:45 хв до фінальної сирени, а Липовцев добив суперника ще одним влучним дальнім.

«Черкаські Мавпи» оформили 17-матчеву переможну серію, виграли третій матч фінальної серії та, не зазнавши жодної поразки у плей-офф, вперше в історії стали чемпіонами України.

Суперліга України з баскетболу

Чоловіки

Фінальна серія

«Черкаські Мавпи» – «Дніпро» – 79:66 (23:15, 20:11, 22:26, 14:14)

«Черкаські Мавпи»: Девіс 15 + 6 підбирань, Конєв 11 + 10 підбирань, Липовцев 8 + 6 підбирань, Кольченко 7 + 5 передач + 4 перехоплення, Бояркін 5 + 4 передачі - старт, Кобець 18 + 6 підбирань, Конате 10, Беллфілд 5, Ткаченко, Скапінцев.

«Дніпро»: Тимофеєнко 21 + 6 підбирань, Сізов 11, Ревзін 4 + 7 підбирань, Вільховецький 2, Глєбов 2 + 4 передачі, Шундель 15 + Закурдаєв 7 + 5 підбирань + 3 перехоплення, Шевченко 4, Загреба, Мироненко.

Рахунок у серії – 3:0

Джерело: ФБУ