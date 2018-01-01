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    Як німці розгромили збірну Канади з хокею (фоторепортаж)

    23 лютого у Пхьончхані відбулася зустріч олімпійських збірних Німеччини та Канади
    Німецька збірна з хокею перемогла Канаду у важкому матчі з рахунком 4: 3 і вперше у своїй історії вийшла в фінал Олімпійських ігор. У фіналі німецькі хокеїсти зіграють з російськими атлетами. Як пройшов матч дивіться у фоторепортажі: [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] XXIII Зимові Олімпійські ігри Пхьончхан-2018 Хокей 1/2 фіналу Чоловіки
    • Сьогодні, 09:08
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    23 лютого у Пхьончхані відбулася зустріч олімпійських збірних Німеччини та Канади

    Німецька збірна з хокею перемогла Канаду у важкому матчі з рахунком 4: 3 і вперше у своїй історії вийшла в фінал Олімпійських ігор.

    У фіналі німецькі хокеїсти зіграють з російськими атлетами. Як пройшов матч дивіться у фоторепортажі:

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    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Хокей

    1/2 фіналу

    Чоловіки

    Чехія - ОАР 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)

    Канада - Німеччина 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

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    Джерело: Газета.Ru

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