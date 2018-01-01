Як німці розгромили збірну Канади з хокею (фоторепортаж)
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23 лютого у Пхьончхані відбулася зустріч олімпійських збірних Німеччини та Канади
Німецька збірна з хокею перемогла Канаду у важкому матчі з рахунком 4: 3 і вперше у своїй історії вийшла в фінал Олімпійських ігор.
У фіналі німецькі хокеїсти зіграють з російськими атлетами. Як пройшов матч дивіться у фоторепортажі:
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Пхьончхан-2018
Хокей
1/2 фіналу
Чоловіки
Чехія - ОАР 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Канада - Німеччина 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
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Джерело: Газета.Ru