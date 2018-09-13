Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)



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Фото: ФБУ

В вересневу міжнародну паузу команда Євгена Мурзіна проведе ще один поєдинок

Національна чоловіча збірна України провела перше тренування у Палаці Спорту.

14 вересня синьо-жовті зіграють на цій арені відбірний матч чемпіонату світу зі збірною Іспанії.

Фотогалерея з тренування:

Зазначимо, що в вересневу міжнародну паузу команда Євгена Мурзіна проведе ще один поєдинок.

Матч Чорногорія - Україна відбудеться 17 вересня.

З відбіркової групи другого раунду кваліфікації до фінальної частини чемпіонату світу-2019 виходять три команди.

При цьому, на другому етапі відбору Україна буде грати тільки з Іспанією, Словенією і Чорногорією.

Джерело: Xsport.ua