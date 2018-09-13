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    Фото

    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)

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    Фото: ФБУ - Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Фото: ФБУ

    В вересневу міжнародну паузу команда Євгена Мурзіна проведе ще один поєдинок

    Національна чоловіча збірна України провела перше тренування у Палаці Спорту.

    14 вересня синьо-жовті зіграють на цій арені відбірний матч чемпіонату світу зі збірною Іспанії.

    Фотогалерея з тренування:

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    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    Збірна України провела перше тренування в «Палаці спорту» перед матчем з Іспанією (фотогалерея)
    fbu.ua

    Зазначимо, що в вересневу міжнародну паузу команда Євгена Мурзіна проведе ще один поєдинок.

    Матч Чорногорія - Україна відбудеться 17 вересня.

    З відбіркової групи другого раунду кваліфікації до фінальної частини чемпіонату світу-2019 виходять три команди.

    При цьому, на другому етапі відбору Україна буде грати тільки з Іспанією, Словенією і Чорногорією.

    Джерело: Xsport.ua

    чемпіонат світу Збірна України баскетбол
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