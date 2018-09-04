Шовковський буде помічником Андрія Шевченка у збірній – офіційно

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Колишні футболісти разом з'явилися перед ЗМІ на НСК «Олімпійський»

Колишній відомий воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський увійшов у тренерський штаб національної збірної України з футболу.

Про це було оголошено на прес-конференції головного наставника «синьо-жовтих» Андрія Шевченка у Києві у вівторок, 4 вересня.

При цьому, Шовковський не буде тренером воротарів, а допомагатиме безпосередньо Шевченку у його штабі, інформує кореспондент «Главкома».

«Олександр допомагатиме у виборі гравців. Його обов’язки не будуть перетинатися з тренером воротарів», - розповів головний тренер збірної.

На запитання, на скільки розрахований контракт Шовковського з Федерацією футболу України, він відповів, що прив’язаний безпосередньо до тренерського штабу.

«Поки працює тренерський штаб, до того часу буду працювати і я», - зауважив колишній воротар.

Додамо, що наразі контракт Андрія Шевченка та його штабу розрахований до кінця кваліфікаційного етапу чемпіонату Європи 2020 року.

За словами Шовковського, Шевченко не вмовляв прийняти пропозицію, але Олександр узяв час на роздуми.

«Але у підсумку я із задоволенням прийняв цю пропозицію», - пояснив екс-голкіпер «Динамо».

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