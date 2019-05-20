Підпільний чемпіонат України. Фоторепортаж з Київського велотреку

Велоперегони на київському треку виглядаєть видовищно. Шкода. що того ніхто не бачить Іван Вербицький

У столиці провели змагання, результати яких тримають у таємниці

16-19 травня, впродовж чотирьох днів на Київському велотреку відбувався чемпіонат України. З велоперегонів на треку, звісно.

То подія. Бо ж не дивлячись на те, що найстаріший у Європі, збудований ще у 1913 році Київський велотрек відновили у 2017-му, змагання більш-менш високого рівня тут проводяться не так вже й часто. Один за таких винятків — міжнародний Ґран-прі Києва торік восени.

У принципі, в проведенні цього чемпіонату України особливої логіки теж не було, адже усі провідні майстри вітчизняного велотреку зараз перебувають за кордоном. Скажімо, основа збірної України в ці дні змагалася на Ґран-прі Мінська у Білорусі. Там українці здобули дві бронзи, які на рахунку Ганни Соловей у гонці на очки, а також Оксани Клячиної, Тетяни Климченко, Ксенії Федотової і Ольги Кулинич у командному переслідуванні.

На чемпіонат України до Києва з’їхалися ті спортсмени, які поки не потрапляють до лав національної збірної. Та й то не всі. Скажімо, взагалі не було на змаганнях представників білоцерківської велошколи «Промінь», однієї з провідних у країні.

Попри те нечисленні глядачі, які стали очевидцями чемпіонату радше випадково, спостерігали за перегонами з великою цікавістю. Бо візуально трекові перегони виглядають дуже видовищно. Особливо — на відкритому повітрі і в старій частині Києва. Ефектний мурал на стіні будинку з одного боку і навіть багатоповерхівка з іншого створюють гарний зовнішній антураж.

Шкода тільки, що реклами заходу практично не було. Та що там реклами! Намагаючись проінформувати читачів про підсумки чемпіонату, «Главком» зіткнувся з дилемою: ні на офіційному сайті Федерації велоспорту України, ні на жодному з дотичних пабліків у соцмережах результатів банально не було. Та й у принципі ці ресурси оновлюються по великих святах. Спроби отримати дані в телефонному режимі теж виявилися безуспішними, бо вказаний на сайті Федерації велоспорту номер не діє.

Відповідний запит у Google дав дивовижні результати: дві новини з анонсом чемпіонату від «Главкому» і «Укрінформу»!

Змагання, про які ніхто не знає

Врешті, дотелефонуватися вдалося директорові Київського велотреку Володимирові Мельнику. «Чемпіонат проводило Міністерство спорту. На жаль, вони взагалі не піарять своїх заходів», - сказав пан Володимир і пообіцяв отримати протоколи змагань від суддів, а тоді переслати на електронну пошту. Що ж, чекаємо.

Усе я завжди: Міністерство спихає на Федерацію й навпаки. Колективна безвідповідальність. Люди декларують бажання розвивати спорт, а в дійсності навіть не здатні надати елементарну інформацію про них. Після того кумедно слухати закиди спортивних мужів на адресу ЗМІ, мовляв, українські журналісти не хочуть розповідати ні про які види спорту, окрім футболу і рідше боксу.

Іван Вербицький, «Главком»