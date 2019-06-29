Європейські ігри-2019. День восьмий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей

Європейські ігри-2019. День сьомий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей



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Україна фактично перевершила досягнення перших Євроігор

У суботу, 29 червня, на ІІ Європейських іграх у білоруській столиці Мінську було розіграно 28 комплектів нагород.

Україна здобула ще п'ять медалей і одна з них - авторства боксера-супертяжа Віктора Вихриста - золота. Щасливі миті тріумфу наших атлетів можете переглянути на світлинах.

Додамо, що нинішніх 37 медалей, з яких десять золотих - то вже, по суті, перевершення досягнення перших Європейських ігор, які у 2015 році відбулися в столиці Азербайджану Баку. Тоді Україна мала 46 медалей, але лише вісім золотих, 14 срібних і 24 бронзових. І то за умови, що і комплектів нагород тоді розігрувалося більше (239 проти 200-т) і українське представництво було ширшим (250 проти 198).

Між тим, ще мінімум три нагороди у заключний змагальний день Україна до свого доробку додасть, адже у фіналах будуть виступати борець греко-римського стилю Жан Беленюк, а також боксери Олександр Хижняк і Микола Буценко.

Крім того, можна очікувати, що розвинуть нинішній успіх у багатоборстві гімнасти. Українці будуть представлені відразу в семи з десяти фіналів окремих видів. Звісно, можна оікувати, що надалі успішно виступатимуть і каратисти. Теж є кому: достатньо згадати титулованих Анжеліку Терлюгу, Катерину Криву і Станіслава Горуну.

Загалом зрозуміло, що одне-два золота можуть вивести Україну на третє місце у загальному заліку. То, звісно, в разі, якщо не здобудуть золотих нагород у заключний день італійці.

Медальний залік Європейських ігор-2019

(станом на 29.06.2019)

Всього медалі виграли представники 42-х і 50-ти країн-учасниць

В останній змагальний день, у неділю, 30 червня, буде розіграно 36 комплектів нагород.