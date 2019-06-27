Луганська велосипедистка Соловей здобула для України сьоме золото Євроігор!



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Чотири роки тому в Баку Ганна Соловей вигравала медаль Євроігор на шосе НОК України

Ганна Соловей виграє медалі на других Європейських іграх поспіль

Українка Ганна Соловей виграла перше золото у змаганнях з велотреку на ІІ Європейських іграх у Мінську (Білорусь).

Наша спортсменка виграла гонку на очки. Соловей здобула 30 пунктів і випередила на три бали австрійку Верену Ебергардт і на п’ять – Ярмілу Махакову, які посіли друге і третє місце.

27-річна Ганна Соловей народилася в Луганську і проходила спортивне становлення в рідному місті. Після того, як Луганськ був окупований Російською Федерацією, спортсменка переїхала до Києва. Соловей є чотириразовою чемпіонкою Європи у гонках на шосе і треку. В 2015-му Ганна здобула срібло перших Європейських ігор у Баку в гонці з роздільним стартом саме на шосе, а в 2014-му в цій же дисципліні виграла срібло чемпіонату світу.

Додамо, що після жіночої гонки за очками на мінському треку перший фінал у дисципліні «скретч» провели чоловіки. Чемпіоном став грек Хрістос Волікакіс, а українець Володимир Джус посів 12-те місце.

Ще одне золото в командному спринті серед жінок здобули росіянки Дарія Шмельова і Анастасія Войнова. Українки Олена Старикова і Любов Басова поступилися там поступилися у першому раунді литовкам Сімоні Крупецкайте і Міґлі Марозайте.

Для України медаль Соловей є вже 27-ю на Європейських іграх. Наші спортсмени вибороли сім золотих нагород, 11 срібних і дев’ять бронзових.