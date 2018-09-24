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    «Донбас» і «Дніпро» йдуть без втрат. Огляд 3-го туру Української хокейної ліги (відео)

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    Фото ФХУ - «Донбас» і «Дніпро» йдуть без втрат. Огляд 3-го туру Української хокейної ліги (відео)
    Фото ФХУ

    Донеччани та дніпряни вже мають по дев'ять очок

    У неділю, 23 вересня, завершився третій тур Української хокейної ліги.

    У його межах «Білий Барс» зустрівся у принциповому поєдинку з «Донбасом», кременчужани приймали гостей з Києва, а «Дніпро» у Херсоні зіграв з командою з Харкова.

    «Білий Барс» – «Донбас» – 2:7 (0:3, 1:1, 1:3)

    Донеччани у третьому турі здобули третю впевнену перемогу, показавши, що команда повністю готова побити торішню рекордну серію з 37 безпрограшних матчів.

    Саме «барси» у минулому сезоні змогли перервати унікальну серію донецької команди. Так що цей матч був особливо принциповим для обох супротивників.

    «Кременчук» – «Крижані Вовки» – 12:4 (3:0, 5:3, 4:1)

    Матч у Кременчуці вийшов не менш результативним, ніж у Білій Церкві. Більш того, кременчужани з розгромним рахунком обіграли гостей з Києва, не залишивши їм жодного шансу реабілітуватися. Ця перемога, до речі, стала другою для «містян» у новому сезоні.

    Із самого початку зустрічі команда господарів почала громити противника, а «Вовки» змогли розпечатати ворота Гордюшина лише на екваторі матчу.

    Таким чином до кінця поєдинку на табло горіли розгромні 12:4, а Микола Кисельов відзначився рекордною кількістю закинутих шайб одним гравцем в одному поєдинку. Форвард «містян» зміг відправити у ворота «Крижаних Вовків» відразу п'ять шайб. Також по дублю собі в актив записали Тимур Гриценко та Віктор Тютченко.

    «Дніпро» – МХК «Динамо» – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

    Найбільш драматичною зустріччю туру став поєдинок у Херсоні між місцевим «Дніпром» і харківським МХК «Динамо». Напевно, цей матч став першим, в якому «динамівці» були настільки близькі до перемоги, але доля була не на їхньому боці,і херсонцям все-таки вдалося зломити хід подій, вигравши третій за рахунком матч у новому сезоні.

    Такого успішного старту від «Дніпра» ніхто не очікував, але херсонці з кожним новим туром не перестають дивувати вболівальників та вигравати поєдинок за поєдинком. До слова, у цій зустрічі перервалася «суха» серія голкіпера херсонського клубу Олега Петрова – воротар вистояв без пропущених шайби більше 155 хвилин.

    Джерело: Федерація хокею України

    чемпіонат України хокей
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