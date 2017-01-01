Формула-1. Завершальну гонку сезону виграв Вальттері Боттас

Але цього не вистачило фіну, аби стати віце-чемпіоном світу

Гран Прі Абу-Дабі 2017 року, якщо бути відвертим, став одним з найнудніших у сезоні. Тут було вкрай обмаль обгонів, тому назвати гонку видовищною не доводиться, а описувати детально її і не хочеться... Напередодні кваліфікацію виграв Вальттері Боттас, випередивши свого партнера по команді Льюїса Хемілтона на дві десятих секунди. Так само фін не

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Але цього не вистачило фіну, аби стати віце-чемпіоном світу

Гран Прі Абу-Дабі 2017 року, якщо бути відвертим, став одним з найнудніших у сезоні. Тут було вкрай обмаль обгонів, тому назвати гонку видовищною не доводиться, а описувати детально її і не хочеться...

Напередодні кваліфікацію виграв Вальттері Боттас, випередивши свого партнера по команді Льюїса Хемілтона на дві десятих секунди. Так само фін не дав шансів британцю і на старті гонки, вдало зреагувавши на зелені вогні. У першій десятці взагалі не відбулося випереджень на початку перегонів.

Як не було їх і до перших піт-стопів. Хемілтон вирішив пересидіти свого партнера на трасі, але це у нього не вийшло. Відстань між пілотами Mercedes не тільки не зменшилася, а навіть збільшилася. Однак чинний чемпіон зумів скоротити відставання за рахунок прогрітих шин, проте до атаки на лідерство Вальттері не дійшло.

Першою цікавинкою у гонці став схід Даніеля Ріккардо, у якого виникли проблеми з гідравлікою. На той момент австралієць ішов на четвертій позиції. Внаслідок цього пілоти здобули по місця. А найцікавішою була боротьба між Феліпе Массою та Фернандо Алонсо за десяту сходинку. Ця боротьба почалася ще два тижні тому у Бразилії, і от тільки піт-стопу в Абу-Дабі іспанець зумів випередити конкурента.

Тактику з одним піт-стопом обрали майже всі пілоти, тому нічого надзвичайного у другій половині гонки не відбулося. Боттас втримав свою перевагу над Хемілтоном, який, у свою чергу, не дав шансів Себастьяну Феттелю наздогнати дві Mercedes.

Вальттері виграв Гран Прі Абу-Дабі, здобувши третю перемогу у кар'єрі. У Mercedes четвертий переможний дубль у сезоні. Себастьян Феттель фінішував третім, підтвердивши статус віце-чемпіона.

Результати Гран Прі Абу-Дабі:

1. Вальттері Боттас (Mercedes AMG Petronas) - 1:34.14.063

2. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG Petronas) - +1.832

3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) - +21.709

4. Кімі Райкконен (Scuderia Ferrari) - +41.156

5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +43.151

6. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) - +1:19.535

7. Серхіо Перес (Sahara Force India) - +1:26.557

8. Естебан Окон (Sahara Force India) - +1:30.012

9. Фернандо Алонсо (McLaren Honda) - +1 коло

10. Феліпе Масса (Williams) - +1 коло

11. Ромен Грожан (Haas) - +1 коло

12. Стоффель Вандорн (McLaren Honda) - +1 коло

13. Кевін Магнуссен (Haas) - +1 коло

14. Паскаль Верляйн (Sauber) - +1 коло

15. Брендон Гартлі (Scuderia Toro Rosso) - +1 коло

16. П’єр Гаслі (Scuderia Toro Rosso) - +1 коло

17. Маркус Ерікссон (Sauber) - +1 коло

18. Ленс Стролл (Williams) - +1 коло

Зійшли:

Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) - DNF (32-е коло)

Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - DNF (21-е коло)

Особистий залік пілотів:

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG Petronas) - 363

2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) - 317

3. Валттері Боттас (Mercedes AMG Petronas) - 305

4. Кімі Райкконен (Scuderia Ferrari) - 205

5. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - 200

6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - 168

7. Серхіо Перес (Sahara Force India) - 100

8. Естебан Окон (Sahara Force India) - 87

9. Карлос Сайнс-мол. (Scuderia Toro Rosso / Renault Sport F1) - 54

10. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) - 43

11. Феліпе Масса (Williams) - 43

12. Ленс Стролл (Williams) - 40

13. Ромен Грожан (Haas) - 28

14. Кевін Магнуссен (Haas) - 19

15. Фернандо Алонсо (McLaren Honda) - 17

16. Стоффель Вандорн (McLaren Honda) - 13

17. Джоліон Палмер (Renault Sport) - 8

18. Паскаль Верляйн (Sauber) - 5

19. Даніїл Квят (Scuderia Toro Rosso) - 5

Кубок конструкторів:

1. Mercedes AMG Petronas F1 Team - 668

2. Scuderia Ferrari - 522

3. Red Bull Racing - 368

4. Sahara Force India F1 Team - 187

5. Williams Martini Racing - 83

6. Renault Sport Formula 1 Team - 57

7. Scuderia Toro Rosso - 53

8. Haas F1 Team - 47

9. McLaren Honda Formula 1 Team - 30

10. Sauber F1 Team - 5

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