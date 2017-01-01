  1. Головна
  2. Спорт
  3. Статті
    Статті

    Формула-1. Завершальну гонку сезону виграв Вальттері Боттас

    Але цього не вистачило фіну, аби стати віце-чемпіоном світу
    Гран Прі Абу-Дабі 2017 року, якщо бути відвертим, став одним з найнудніших у сезоні. Тут було вкрай обмаль обгонів, тому назвати гонку видовищною не доводиться, а описувати детально її і не хочеться... Напередодні кваліфікацію виграв Вальттері Боттас, випередивши свого партнера по команді Льюїса Хемілтона на дві десятих секунди. Так само фін не
    • ГЛАВКОМ
    • Вчора, 16:39
    • Розсилка

    Але цього не вистачило фіну, аби стати віце-чемпіоном світу

    Гран Прі Абу-Дабі 2017 року, якщо бути відвертим, став одним з найнудніших у сезоні. Тут було вкрай обмаль обгонів, тому назвати гонку видовищною не доводиться, а описувати детально її і не хочеться...

    Напередодні кваліфікацію виграв Вальттері Боттас, випередивши свого партнера по команді Льюїса Хемілтона на дві десятих секунди. Так само фін не дав шансів британцю і на старті гонки, вдало зреагувавши на зелені вогні. У першій десятці взагалі не відбулося випереджень на початку перегонів.

    Як не було їх і до перших піт-стопів. Хемілтон вирішив пересидіти свого партнера на трасі, але це у нього не вийшло. Відстань між пілотами Mercedes не тільки не зменшилася, а навіть збільшилася. Однак чинний чемпіон зумів скоротити відставання за рахунок прогрітих шин, проте до атаки на лідерство Вальттері не дійшло.

    Першою цікавинкою у гонці став схід Даніеля Ріккардо, у якого виникли проблеми з гідравлікою. На той момент австралієць ішов на четвертій позиції. Внаслідок цього пілоти здобули по місця. А найцікавішою була боротьба між Феліпе Массою та Фернандо Алонсо за десяту сходинку. Ця боротьба почалася ще два тижні тому у Бразилії, і от тільки піт-стопу в Абу-Дабі іспанець зумів випередити конкурента.

    Читайте також

    Тактику з одним піт-стопом обрали майже всі пілоти, тому нічого надзвичайного у другій половині гонки не відбулося. Боттас втримав свою перевагу над Хемілтоном, який, у свою чергу, не дав шансів Себастьяну Феттелю наздогнати дві Mercedes.

    Вальттері виграв Гран Прі Абу-Дабі, здобувши третю перемогу у кар'єрі. У Mercedes четвертий переможний дубль у сезоні. Себастьян Феттель фінішував третім, підтвердивши статус віце-чемпіона.

    dpj4fy0xcaazeyu

    Результати Гран Прі Абу-Дабі:

    1. Вальттері Боттас (Mercedes AMG Petronas) - 1:34.14.063
    2. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG Petronas) - +1.832
    3. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) - +21.709
    4. Кімі Райкконен (Scuderia Ferrari) - +41.156
    5. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - +43.151
    6. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) - +1:19.535
    7. Серхіо Перес (Sahara Force India) - +1:26.557
    8. Естебан Окон (Sahara Force India) - +1:30.012
    9. Фернандо Алонсо (McLaren Honda) - +1 коло
    10. Феліпе Масса (Williams) - +1 коло
    11. Ромен Грожан (Haas) - +1 коло
    12. Стоффель Вандорн (McLaren Honda) - +1 коло
    13. Кевін Магнуссен (Haas) - +1 коло
    14. Паскаль Верляйн (Sauber) - +1 коло
    15. Брендон Гартлі (Scuderia Toro Rosso) - +1 коло
    16. П’єр Гаслі (Scuderia Toro Rosso) - +1 коло
    17. Маркус Ерікссон (Sauber) - +1 коло
    18. Ленс Стролл (Williams) - +1 коло

    Зійшли:

    Карлос Сайнс-молодший (Renault Sport) - DNF (32-е коло)
    Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - DNF (21-е коло)

    Особистий залік пілотів:

    1. Льюїс Хемілтон (Mercedes AMG Petronas) - 363
    2. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) - 317
    3. Валттері Боттас (Mercedes AMG Petronas) - 305
    4. Кімі Райкконен (Scuderia Ferrari) - 205
    5. Даніель Ріккардо (Red Bull Racing) - 200
    6. Макс Ферстаппен (Red Bull Racing) - 168
    7. Серхіо Перес (Sahara Force India) - 100
    8. Естебан Окон (Sahara Force India) - 87
    9. Карлос Сайнс-мол. (Scuderia Toro Rosso / Renault Sport F1) - 54
    10. Ніко Хюлькенберг (Renault Sport) - 43
    11. Феліпе Масса (Williams) - 43
    12. Ленс Стролл (Williams) - 40
    13. Ромен Грожан (Haas) - 28
    14. Кевін Магнуссен (Haas) - 19
    15. Фернандо Алонсо (McLaren Honda) - 17
    16. Стоффель Вандорн (McLaren Honda) - 13
    17. Джоліон Палмер (Renault Sport) - 8
    18. Паскаль Верляйн (Sauber) - 5
    19. Даніїл Квят (Scuderia Toro Rosso) - 5

    Кубок конструкторів:

    1. Mercedes AMG Petronas F1 Team - 668
    2. Scuderia Ferrari - 522
    3. Red Bull Racing - 368
    4. Sahara Force India F1 Team - 187
    5. Williams Martini Racing - 83
    6. Renault Sport Formula 1 Team - 57
    7. Scuderia Toro Rosso - 53
    8. Haas F1 Team - 47
    9. McLaren Honda Formula 1 Team - 30
    10. Sauber F1 Team - 5

    «Главком»

    Читайте також
    Автоспорт Формула-1
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ